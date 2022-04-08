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"Бородянка – показовий приклад": під завалами знайшли вже 26 загиблих

Олена РощінаП'ятниця, 8 квітня 2022, 07:22
Бородянка – показовий приклад: під завалами знайшли вже 26 загиблих
Зруйнована Бородянка, фото Дмитра Ларіна УП

У Бородянці на Київщині з-під завалів лише двох будинків дістали тіла 26 загиблих, повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Джерело: Венедіктова в Facebook та в ефірі спільного телемарафону 7 квітня, "Радіо Свобода

Пряма мова: "Сьогодні (7 квітня – ред.) розібрали (руїни) двох великих будинків – знайшли 26 тіл загиблих. 

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Бородянка є показовим прикладом. Там не було жодних військових, жодних військових інфраструктур, але орки, коли 26-27 лютого зайшли танками, в них кинули чи гранату, чи коктейль Молотова. Вони злякалися місцевих жителів, викликали авіацію, яка пролетіла цю (центральну) вулицю – і просто знищувала все".

Деталі: Генпрокурорка повідомила, що у правоохоронців є факти сексуальних злочинів, катувань у цьому населеному пункті.

За словами Венедіктової, Бородянка – найбільш зруйноване місто Київщини.

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Пряма мова: "По ній гатили некерованими 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, "Ураганами" і "Смерчами". 

Докази воєнних злочинів РФ тут на кожному кроці: під аптекою зоборонена касетна бомба, обабіч дороги - спалена транспортна заряджаюча машина "Смерчу", а під нею ракета, яка летить до 90 кілометрів і несе смерті і руїни.

Скільки тут буде жертв наразі важко передбачити. Тільки з-під завалів двох розбомблених багатоквартирних будинків дістали 26 тіл.

Авіаудари по житловій інфраструктурі ворог підступно наносив ввечері, коли вдома було максимум людей. Ціллю було виключно цивільне населення, тут немає жодного військового об‘єкту".

 
Бородянка після російських військових
Фото Дмитра Ларіна, УП
 
Бородянка
Фото Дмитра Ларіна, УП

Передісторя: 

  • 2 квітня Київська область була звільнена від російських військ.
  • Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Лише в Бучі під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей, більшість із них – від стрілецьких пострілів, не від артилерійського вогню. 
  • Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.
  • Кремль відкидає звинувачення у вбивствах цивільних російськими військовими, хоча вбивства цивільних у період російської окупації підтверджують навіть супутникові знімки.

Теми: Київська областьвійна
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