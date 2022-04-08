Шольц затягує з постачанням німецьких танків Україні - ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц незважаючи на тиск з боку кількох інших високопосадовців відкладає остаточне рішення щодо того, чи надавати Україні високоякісні танки для війни проти Росії,

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на чотирьох людей, знайомих з обговореннями.

План, запропонований віцеканцлером і міністром економіки Робертом Габеком і міністром закордонних справ Анналеною Бербок, передбачає постачання близько 100 танків.

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Рішення з цього питання спочатку очікувалося цього тижня. Але зараз все перебуває в підвішеному стані, оскільки канцлер соціал-демократів — на розчарування його партнерів по урядовій коаліції — стверджує, що Німеччині слід спершу досягти спільної позиції із західними союзниками з цього питання, перш ніж постачати таке важке військове обладнання.

"Я вважаю, що це саме те питання, де було б серйозною помилкою для Німеччини взяти особливу роль і особливий шлях" - сказав Шольц, наполягаючи на тому, що Німеччина не повинна діяти у поставках танків швидше ніж союзники.

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорювали військову підтримку України у середу та четвер, але не представили жодної конкретики щодо поставок танків.

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Раніше німецькі чиновники виключали доставку більш складної західної військової техніки, як-от танки, до Києва, стверджуючи, що на навчання українських солдатів користуватися нею знадобляться тижні чи місяці.

Але оскільки з’явилося розуміння, що війна, ймовірно, триватиме довше, чиновники кажуть, що почали розглядати питання про постачання, які Україна могла б використати на пізнішому етапі.

У той час як чеський уряд, як повідомляється, вже надіслав Україні танки радянських часів і бронетранспортери, ідентичні моделям, які вже використовує українська армія, німецькі танки знаменують новий рівень західного важкого озброєння у війні.

Німеччина зокрема розглядає можливість відправки легких танків Marder — бронетехніки, оснащеної протитанковими ракетами. Німецька оборонна компанія Rheinmetall повідомила, що може надати 100 таких танків, які зараз стоять на території фірми.

Політики також обговорюють, чи зможе Берлін аналогічним чином постачати Україні свої важкі бойові танки світового класу Leopard. "У Rheinmetall, як повідомляється, є не тільки Marder, але й більш важка зброя", – сказав голова європейського комітету Бундестагу Антон Хофрейтер із партії "Зелені".

Нагадаємо, Велика Британія може надіслати Україні броньовану техніку, про подальшу підтримку мають оголосити найближчими днями.