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Японія скоротить імпорт російського вугілля

Анастасія КалатурП'ятниця, 8 квітня 2022, 07:33
Японія скоротить імпорт російського вугілля
ФОТО: GETTY

Японія поступово скорочуватиме імпорт російського вугілля у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Джерело: міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коіті Хагіуда, якого цитує CNN

Деталі: Міністр заявив, що Японія прагне зламати свою залежність від російської продукції.

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Терміни скорочення імпорту російського вугілля та решта подробиць не повідомляються.

Нагадаємо: В японському уряді наголошують, що посилення санкцій проти Росії на сьогодні є "єдиним шляхом" і що через заморожування активів та заборони на експорт російська економіка не відновлюється, і "це факт".

Теми: вугілляРосіяЯпонія
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