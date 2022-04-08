Японія скоротить імпорт російського вугілля

Японія поступово скорочуватиме імпорт російського вугілля у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Джерело: міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коіті Хагіуда, якого цитує CNN

Деталі: Міністр заявив, що Японія прагне зламати свою залежність від російської продукції.

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Терміни скорочення імпорту російського вугілля та решта подробиць не повідомляються.

Нагадаємо: В японському уряді наголошують, що посилення санкцій проти Росії на сьогодні є "єдиним шляхом" і що через заморожування активів та заборони на експорт російська економіка не відновлюється, і "це факт".