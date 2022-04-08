Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка Британії: передислокація виведених військ РФ займе "щонайменше тиждень"

"Європейська правда"П'ятниця, 8 квітня 2022, 08:24

Військова розвідка Великої Британії заявила, що російським силам, які були повністю виведені з півночі України, знадобиться щонайменше тиждень, перш ніж вони будуть передислоковані для бойових дій в інших місцях.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в огляді Міноборони Британії від 5 квітня.

Як зазначається в огляді, на півночі російські війська тепер повністю виведені з України до Білорусі та Росії. Принаймні частина цих сил буде перекинута на Схід України для бойових дій на Донбасі.

"Багато з цих сил потребують значного поповнення, перш ніж вони будуть готові до розгортання далі на Сході, причому будь-яке масове передислокування з півночі, ймовірно, займе щонайменше тиждень" - заявили у відомстві.

Також стверджується, що російські обстріли міст на сході та півдні продовжуються, а російські сили просунулися далі на південь від стратегічно важливого міста Ізюм, яке продовжують утримувати.

Напередодні генсек НАТО заявив, що президент РФ Владімір Путін не відмовився від свого плану щодо контролю над Україною і переміщує основні сили на схід для захоплення Донбасі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіявійна
Головне сьогодні

Зеленський зустрінеться з Путіним після перемоги України у великих битвах – Подоляк

відеоДжонсон пройшовся Києвом із Зеленським: зустрів прихильника і отримав подарунок

ЗСУ захопили вже більше тисячі одиниць техніки РФ – дослідники

Губернатор Курської області заявив про обстріл прикордонного посту РФ

На Рівненщині у нетверезих водіїв відібрали більше 200 машин: передадуть ЗСУ

120 бронемашин та протикорабельні ракети: нова допомога Британії

Усі новини...
Росія
Битва двох ідеологій
Японія скоротить імпорт російського вугілля
Лікарні готові до порятунку людей після хімічних атак — Данілов
Останні новини
00:58
Мисткиня з Харкова подарувала Джонсону та Зеленському півників з Василькова
00:50
Друг Путіна Берлусконі заявив про скоєні РФ злочини в Бучі і засудив вторгнення в Україну
00:40
фото, відеоРосіян, які копали траншеї у Рудому лісі, чекає променева хвороба – Енергоатом
00:38
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаївщині, жертв немає
00:26
Пам'ятники румунським військовим у Молдові обмалювали символами агресії РФ
00:15
В "ДНР" заборонили СММ ОБСЄ
00:06
В ОП розповіли, як іде робота над гарантіями безпеки України
23:49
Угрупування "Схід" знищило у суботу до 80 військових РФ і 5 бронемашин
23:42
Італія домовилася з Алжиром про заміну російському газу – джерела
23:34
Щоб порахувати жертв у Бучі, треба ще два тижні – Монастирський
Усі новини...