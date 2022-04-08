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Розвідка Британії: передислокація виведених військ РФ займе "щонайменше тиждень"

"Європейська правда"П'ятниця, 8 квітня 2022, 08:24

Військова розвідка Великої Британії заявила, що російським силам, які були повністю виведені з півночі України, знадобиться щонайменше тиждень, перш ніж вони будуть передислоковані для бойових дій в інших місцях.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в огляді Міноборони Британії від 5 квітня.

Як зазначається в огляді, на півночі російські війська тепер повністю виведені з України до Білорусі та Росії. Принаймні частина цих сил буде перекинута на Схід України для бойових дій на Донбасі.

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"Багато з цих сил потребують значного поповнення, перш ніж вони будуть готові до розгортання далі на Сході, причому будь-яке масове передислокування з півночі, ймовірно, займе щонайменше тиждень" - заявили у відомстві.

Також стверджується, що російські обстріли міст на сході та півдні продовжуються, а російські сили просунулися далі на південь від стратегічно важливого міста Ізюм, яке продовжують утримувати.

Напередодні генсек НАТО заявив, що президент РФ Владімір Путін не відмовився від свого плану щодо контролю над Україною і переміщує основні сили на схід для захоплення Донбасі.

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Теми: Росіявійна
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