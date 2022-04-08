Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ранок на Донеччині: під удар потрапила Авдіївська громада

Олена РощінаП'ятниця, 8 квітня 2022, 09:48

Авдіївська громада в Донецькій області зранку 8 квітня потрапила під удар російської армії: одна людина загинула й одна отримала поранення, пошкоджено 5 будинків.

Джерело: голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко

Пряма мова: "Сьогодні зранку під удар потрапила Авдіївська громада – вже відомо про 1 загиблу та 1 поранену людину, пошкоджено щонайменше 5 будинків".  

Реклама:

Деталі: Загалом на Авдіївському напрямку росіяни за добу здійснили кілька спроб атакувати – "усі вони були відбиті", зазначив Кириленко.

Також ворог безуспішно намагається атакувати на Очеретинському, Мар’їнському, Торецькому та Бахмутському напрямках.

Вночі росіяни здійснили обстріли в Очеретинській та Торецькій громадах.

ВІДЕО ДНЯ

На Мар’їнському напрямку точаться бої.

7 квітня росіяни завдали удару з гелікоптера по Вугледару та ракетного удару по Слов’янську. 

Внаслідок обстрілів:

– у Слов’янську поранено 1 людину, пошкоджено більше 10 будинків;

– у Вугледарі відомо про 1 пораненого, багато руйнувань;

– у Мар’їнській громаді поранено 4 людини, пошкоджено 2 будинки.

"Найскладніше становище – у Маріуполі, де захисники міста вже майже півтора місяця ведуть героїчну оборону міста, сковуючи великі сили противника",  – зазначив Кириленко. 

Крім того, росіяни не дають виїхати цивільним з окупованої території і чинять перешкоди для евакуації з вільної частини Донеччини. 

"Вчора евакуація автобусами з Вугледара здійснювалася під ворожим вогнем, а в районі Слов’янська удар крилатою ракетою тимчасово заблокував виїзд трьох евакуаційних поїздів. Ближче до півночі рух було відновлено – тепер близько 4 тисяч людей вже на безпечній відстані від фронту", – зазначив Кириленко.

Попри все у Нью-Йорку відновлено газопостачання, місцева адміністрація організовує підвезення води та евакуацію населення.

Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Донецька область
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко
Останні новини
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
Усі новини...
Реклама: