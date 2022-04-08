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Ранок на Донеччині: під удар потрапила Авдіївська громада

Олена РощінаП'ятниця, 8 квітня 2022, 09:48

Авдіївська громада в Донецькій області зранку 8 квітня потрапила під удар російської армії: одна людина загинула й одна отримала поранення, пошкоджено 5 будинків.

Джерело: голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко

Пряма мова: "Сьогодні зранку під удар потрапила Авдіївська громада – вже відомо про 1 загиблу та 1 поранену людину, пошкоджено щонайменше 5 будинків".  

Деталі: Загалом на Авдіївському напрямку росіяни за добу здійснили кілька спроб атакувати – "усі вони були відбиті", зазначив Кириленко.

Також ворог безуспішно намагається атакувати на Очеретинському, Мар’їнському, Торецькому та Бахмутському напрямках.

Вночі росіяни здійснили обстріли в Очеретинській та Торецькій громадах.

На Мар’їнському напрямку точаться бої.

ВІДЕО ДНЯ

7 квітня росіяни завдали удару з гелікоптера по Вугледару та ракетного удару по Слов’янську. 

Внаслідок обстрілів:

– у Слов’янську поранено 1 людину, пошкоджено більше 10 будинків;

– у Вугледарі відомо про 1 пораненого, багато руйнувань;

– у Мар’їнській громаді поранено 4 людини, пошкоджено 2 будинки.

"Найскладніше становище – у Маріуполі, де захисники міста вже майже півтора місяця ведуть героїчну оборону міста, сковуючи великі сили противника",  – зазначив Кириленко. 

Крім того, росіяни не дають виїхати цивільним з окупованої території і чинять перешкоди для евакуації з вільної частини Донеччини. 

"Вчора евакуація автобусами з Вугледара здійснювалася під ворожим вогнем, а в районі Слов’янська удар крилатою ракетою тимчасово заблокував виїзд трьох евакуаційних поїздів. Ближче до півночі рух було відновлено – тепер близько 4 тисяч людей вже на безпечній відстані від фронту", – зазначив Кириленко.

Попри все у Нью-Йорку відновлено газопостачання, місцева адміністрація організовує підвезення води та евакуацію населення.

Теми: Донецька областьвійна
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