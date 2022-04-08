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Окупанти нанесли 48 ударів по Харківщині: багато постраждалих

Ірина БалачукП'ятниця, 8 квітня 2022, 10:02
Окупанти нанесли 48 ударів по Харківщині: багато постраждалих
Пожежа у Харкові. Фото ДСНС

Минулої доби російські загарбники 48 разів обстрілювали Харків і область із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ, у результаті чого постраждали 15 людей.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За минулу добу російські окупаційні війська нанесли близько 48 ударів із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, центру міста, Дергачах.  Станом на зараз у Харкові та районі – 15 постраждалих".

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Деталі: Також вночі окупанти суттєво пошкодили газопровід. Наразі на місці працюють аварійні бригади, які намагаються ліквідувати наслідки.

Тривають бої на Ізюмському напрямку. Також у цьому районі продовжують евакуацію, зокрема із Барвінкового та Лозової.

За словами Синєгубова, до пунктів видачі у Харкові та до громад області доставляють гуманітарну допомогу. Її можна отримати безкоштовно у відділеннях Нової пошти та Укрпошти.

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Теми: Харківська областьвійна
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