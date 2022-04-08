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Глава Пентагону: Путін, ймовірно, відмовився від мети захопити Київ

"Європейська правда"П'ятниця, 8 квітня 2022, 10:29

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що президент Росії Владімір Путін "ймовірно відмовився" від спроби захопити Київ, оскільки РФ перемістила свою увагу на схід і південь України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Defence News.

"Путін думав, що він дійсно може швидко захопити Україну, дуже швидко захопити столицю; він помилявся", - сказав Остін на слуханнях сенатського комітету з питань збройних сил.

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"Я думаю, що Путін, ймовірно, відмовився від своїх зусиль захопити столицю і тепер зосереджений на півдні та сході країни", – сказав Остін, додавши, що Пентагон зосереджується на тому, щоб продовжувати озброювати українські сили, коли війна вступає у наступну фазу.

Напередодні генсек НАТО заявив, що президент РФ Владімір Путін не відмовився від свого плану щодо контролю над Україною і переміщує основні сили на схід для захоплення Донбасі.

Як повідомлялося, на думку посадовців у США та інших країнах Заходу, президент РФ Владімір Путін не обов’язково відмовився від захоплення Києва, попри відведення військ на цьому напрямку.

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Теми: ПутінСШАУкраїнавійна
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