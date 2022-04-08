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Все більше українців вважають примирення з росіянами неможливим - опитування

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 10:49
фото Getty Images

У березні значно збільшилася кількість громадян України, які вважають, що відновлення дружніх відносин з росіянами після нинішньої війни неможливе взагалі.

Джерело: результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 6 квітня 2022 року

Дослівно: "За останній місяць у півтори рази зросла кількість тих, хто вважає, що відновлення дружніх відносин українців з росіянами є взагалі неможливим (з 42% до 64%).

22% вважають, що це може статися не менше, ніж через 20-30 років.

Тих, хто бачить таке примирення у перспективі до 15 років, – близько 10%.

Навіть у регіонах півдня та сходу більше половини опитаних не вірять у відновлення дружби між народами".  

 

Додатково: 6 квітня соціологи опитали методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера 1200 респондентів віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

ВІДЕО ДНЯ

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Теми: соціологіявійна
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