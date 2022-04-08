Втрати росіян у війні сягнули вже 19 тисяч убитих солдатів - Генштаб
П'ятниця, 8 квітня 2022, 10:59
Від початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила 19 тисяч солдатів, 333 артилерійські системи та 7 сотень танків.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04 орієнтовно склали:
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- особового складу - близько 19000 осіб,
- танків ‒ 700 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
- артилерійських систем– 333 од,
- РСЗВ - 108 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків– 150 од,
- гелікоптерів – 135 од,
- автомобільної техніки - 1361 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.
- спеціальна техніка - 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.