Втрати росіян у війні сягнули вже 19 тисяч убитих солдатів - Генштаб

Від початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила 19 тисяч солдатів, 333 артилерійські системи та 7 сотень танків.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04 орієнтовно склали:

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особового складу - близько 19000 осіб,

танків ‒ 700 од,

бойових броньованих машин ‒ 1891 од,

артилерійських систем– 333 од,

РСЗВ - 108 од,

засоби ППО - 55 од,

літаків– 150 од,

гелікоптерів – 135 од,

автомобільної техніки - 1361 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.

спеціальна техніка - 25.

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.