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Втрати росіян у війні сягнули вже 19 тисяч убитих солдатів - Генштаб

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 10:59
Втрати росіян у війні сягнули вже 19 тисяч убитих солдатів - Генштаб

Від початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила 19 тисяч солдатів, 333 артилерійські системи та 7 сотень танків.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04 орієнтовно склали:

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  • особового складу - близько 19000 осіб,
  • танків ‒ 700 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
  • артилерійських систем– 333 од,
  • РСЗВ - 108 од,
  • засоби ППО - 55 од,
  • літаків– 150 од,
  • гелікоптерів – 135 од,
  • автомобільної техніки - 1361 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112.
  • спеціальна техніка - 25.
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Теми: війна
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