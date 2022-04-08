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Третина переселенців хочуть повернутися додому найближчим часом – "Рейтинг"

Олена РощінаП'ятниця, 8 квітня 2022, 11:10

Змінили місце проживання з початком війни 20% дорослого населення України, третина з них планує повертатися додому вже найближчим часом.

Джерело: результати опитування групи "Рейтинг", проведеного 6 квітня

Деталі: Соціологи групи "Рейтинг" 6 квітня опитали 1200 респондентів віком від 18 років у всіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу, по телефону (метод CATI). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 – не більше 2,8%. 

Згідно з опитуванням, змінити місце проживання довелося 20% дорослого населення. Найбільше тих, хто був змушений виїхати з місця проживання, у східних регіонах (46%).

Також більше виїхало молоді (31%), старшим важче покинути свою домівку (13%). 

 

Третина з тих, хто покинув домівку, планують повертатись вже найближчим часом, чверть – ще трохи почекають. 

Близько 40% висловлюють готовність повернутися, але тільки після закінчення війни. 

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3% опитаних уже не планують повертатися. 

 

Тим часом, прикордонники не бачать масового повернення громадян України, які виїхали за кордон після введення воєнного стану. При цьому кількість осіб, які вибувають з України, досі перевищує кількість осіб, які приїжджають з-за кордону.

Теми: війнапереселенцісоціологіяопитування
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