У Маріуполі назвали райони, які контролюють українські захисники

Українські захисники контролюють декілька районів, що за площею займають більшу частину міста, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Росіяни другий день поспіль поширюють ту саму новину, що вони взяли під контроль місто. Іноді уточнюючи, що взяли під контроль все ж таки центр.

Це не відповідає дійсності. Для загального розуміння, фактично вони просунулись в контролі на один квартал і відносно контролюють територію в районі знищеного Драмтеатру. Саме в цьому квадраті розташовано будівлі евакуйованих облпрокуратури та СБУ.

Назвати це контролем "центру міста" - російське перебільшення.

В доказ відсутності контролю можна подивитись і на інтерв’ю гауляйтера Костянтина "Трупожера" Іващенка. І на місця "виборів" і діяльності колаборантів та окупантів. Це все знаходиться далеко від центру та скоріш це можна назвати околицями міста.

До того ж під українським контролем залишаються приморський район, частина Лівобережного в районі Азовсталі, узбережжя від Азовсталі до порту, сам Порт і власне території (включаючи навколо) заводів. Навіть по площі це більша частина міста".

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