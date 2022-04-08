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Військові РФ бачать два шляхи з України і прощаються з рідними – перехоплення

Олена РощінаП'ятниця, 8 квітня 2022, 12:06

Російські військові, чиї розмови з рідними перехопили українські спецслужби, розуміють, що з України їх вивезуть чи загиблими, чи пораненими – і просять дружин не пускати синів до армії.

Джерело: перехоплення розмови одного з російських загарбників із дружиною, яку публікує Служба безпеки України

Деталі: Окупант каже, що з його роти залишилося 10 людей, але командування не хоче виводити їх з України.

"Після 1 числа я зрозумів, що нічого не буде… У нас два шляхи: або 200-м, або 300-м повернутися додому", – сказав він.

Дружина зі сльозами в голосі каже: "Ти ж завжди казав, що все буде добре, що ми переможемо всіх". Він відповідає: "Більше ні… Не слухайте новини та не дивіться".

Потім він озвучує свою останню волю на випадок смерті:

- Як малий поводиться?

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- Та нічо... Бабусі сказав, що йому 6 років і він сам все вирішує.

- Зробіть так, щоб він до армії не пішов.

- Як це зробити?

– Все робіть, щоб він до армії не пішов! Як його почнуть призивати, то мамку проси, хай дядька Гену підключає. Скажи, хай усе зробить, щоб його до армії не забрали! Це буде моє останнє... чого я хочу.

Теми: РосіявійнаСБУ
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