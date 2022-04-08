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Представництво ЄС відновить роботу в Києві - Боррель

П'ятниця, 8 квітня 2022, 12:55

Через шість тижнів після початку війни в Україні представництво Євросоюзу відновить роботу в Києві. 

Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель під час поїздки з главою Єврокомісії до Києва, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас також перебуває у поїзді делегації Єврокомісії, який має прибути до Києва у п’ятницю. Він відновить роботу в українській столиці із невеликою командою. 

Представництво ЄС було повністю евакуйовано через день після початку війни, і з того часу основна команда працювала у Жешуві на півдні Польщі.

Поїздка та повернення посла мають показати, "що Україна є, що є столиця, уряд та представництва інших країн", зазначив Боррель.

За його словами, країна, як і раніше, перебуває під контролем уряду України. Дивлячись на країну під час подорожі, Боррель сказав: "У вас немає відчуття, що ви перебуваєте на війні".

У п’ятницю вранці президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднила фото своєї делегації, яка прямує до Києва.

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Теми: ЄСКиїв
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