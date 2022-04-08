Штайнмаєр підтримав ідею трибуналу над Путіним і Лавровим

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підтримав ідею про те, що президент РФ Владімір Путін і глава МЗС Сергєй Лавров мають постати під трибуналом за воєнні злочини в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel.

"Кожен, хто винен у цих злочинах, повинен буде відповісти за них. Сюди входять і солдати. Сюди входять військові командири. І, звісно, ті, хто несе політичну відповідальність" - сказав Штайнмаєр відповідаючи на питання про необхідність трибуналу над Путіним і Лавровим.

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Він також зазначив, що Путін 2001 року, з яким йому доводилося спілкуватися, не має нічого спільного з Путіним 2022 року- "жорстокого розпалювача війни в бункері".

"Я був свідком змін у російській політиці, але, чесно кажучи, я все ще сподівався, що Путін залишиться раціональним. Я не припускав, що російський президент ризикне повним політичним, економічним, моральним розоренням своєї країни в імперському шаленстві. Напад (на Україну) мене шокує" - заявив Штайнмаєр.

Штайнмаєр, який був міністром закордонних справ з 2005 по 2009 роки і з 2013 по 2017 роки, у понеділок вперше визнав, що помилявся у своїй політиці щодо Росії.

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"Моя прихильність до "Північного потоку-2" була явною помилкою. Ми чіплялися за мости, в які Росія більше не вірила і про які нас попереджали наші партнери", - заявив він.

Раніше посол України в Берліні Андрій Мельник розкритикував позицію Штайнмаєра щодо РФ, зазначаючи, що відносини з Росією завжди були для нього чимось "святим", незалежно від того, що відбувається.