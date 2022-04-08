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У Києві росіяни пошкодили 208 житлових будинків і 75 навчальних закладів

Ірина БалачукП'ятниця, 8 квітня 2022, 13:32
У Києві росіяни пошкодили 208 житлових будинків і 75 навчальних закладів
Знищений російськими окупантами багатоповерховий будинок у Києві. Фото КМВА

З моменту нападу Росії на Україну окупанти пошкодили у Києві 208 житлових будинків, 46 шкіл, 29 садків та 1 дитячий будинок.

Джерело: сайт Київської міської військової адміністрації

Пряма мова першого заступника голови КМВА Миколи Поворозника: "Також пошкоджень зазнали 13 адміністративних будівель, 2 спортивні об’єкти, 5 об’єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров’я, 10 – культурної сфери, 48 об’єктів транспортної інфраструктури".

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Деталі: За словами чиновника, усі ці об’єкти будуть взяті на облік, а фахівці визначать ступінь пошкоджень.

Після цього розпочнеться їхнє поступове відновлення.

Передісторія:

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Теми: Київвійнанерухомість
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