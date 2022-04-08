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Арестович заявив, що Бурба в Дубаї. Той показав, як захищає Україну

Роман ПетренкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 14:37
Арестович заявив, що Бурба в Дубаї. Той показав, як захищає Україну
фото бурби, надане уп

Ексначальник Головного управління розвідки Василь Бурба відповів на звинувачення радника ОП Олексія Арестовича про те, що його немає в Україні.

Джерело: Бурба в коментарі "Українській правді", Арестович в програмі "Антиподи"

Деталі: Арестович заявив, що Бурба в Дубаї, нібито у нього там штаб-квартира.

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Пряма мова Бурби: "З 24 лютого захищаю свою Батьківщину зі зброєю в руках.

Зараз у складі окремого зведеного загону виконуючи завдання за призначенням. І ніколи би я не писав про це публічно, якби мене не змусили обставини та брехня "різних радників".

На жаль, маємо втрати у підрозділі (два 200 та чотири 300)".

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Теми: війнарозвідка
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