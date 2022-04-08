Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Арестович заявив, що Бурба в Дубаї. Той показав, як захищає Україну

Роман ПетренкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 14:37
фото бурби, надане уп

Ексначальник Головного управління розвідки Василь Бурба відповів на звинувачення радника ОП Олексія Арестовича про те, що його немає в Україні.

Джерело: Бурба в коментарі "Українській правді", Арестович в програмі "Антиподи"

Деталі: Арестович заявив, що Бурба в Дубаї, нібито у нього там штаб-квартира.

Пряма мова Бурби: "З 24 лютого захищаю свою Батьківщину зі зброєю в руках.

Зараз у складі окремого зведеного загону виконуючи завдання за призначенням. І ніколи би я не писав про це публічно, якби мене не змусили обставини та брехня "різних радників".

На жаль, маємо втрати у підрозділі (два 200 та чотири 300)".

Читайте також: Екскерівник розвідки Бурба: Питання не в тому, чи буде наступ. Питання в тому, чи ми готові

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнарозвідка
Головне сьогодні

Зеленський зустрінеться з Путіним після перемоги України у великих битвах – Подоляк

відеоДжонсон пройшовся Києвом із Зеленським: зустрів прихильника і отримав подарунок

ЗСУ захопили вже більше тисячі одиниць техніки РФ – дослідники

Губернатор Курської області заявив про обстріл прикордонного посту РФ

На Рівненщині у нетверезих водіїв відібрали більше 200 машин: передадуть ЗСУ

120 бронемашин та протикорабельні ракети: нова допомога Британії

Усі новини...
війна
Британська розвідка показала, як Україна звільняється від російських загарбників: мапа
Перед ударом по Краматорську зафіксували пуск ракет з окупованого Шахтарська
Пєсков пояснив свої слова про закінчення війни "в осяжному майбутньому"
Останні новини
00:06
Іде робота щодо формулювань у договорі про гарантії безпеки України – Подоляк
23:49
Угрупування "Схід" знищило у суботу до 80 військових РФ і 5 бронемашин
23:42
Італія домовилася з Алжиром про заміну російському газу – джерела
23:34
Щоб порахувати жертв у Бучі, треба ще два тижні – Монастирський
23:32
Росіяни не випустили евакуаційні автобуси з трьох міст
23:24
Зеленський зустрінеться з Путіним після перемоги України у великих битвах – Подоляк
23:17
Через війну в Україні продукти здорожчають майже в усьому світі – ООН
23:15
В НБУ розповіли, куди спрямують кошти зі спеціального рахунку МВФ
22:41
відео"Азов" завдав удару по позиціях, звідки РФ вела мінометний обстріл
22:34
Зеленський про Джонсона: "Він уже вписав себе в історію"
Усі новини...