Арестович заявив, що Бурба в Дубаї. Той показав, як захищає Україну

Ексначальник Головного управління розвідки Василь Бурба відповів на звинувачення радника ОП Олексія Арестовича про те, що його немає в Україні.

Джерело: Бурба в коментарі "Українській правді", Арестович в програмі "Антиподи"

Деталі: Арестович заявив, що Бурба в Дубаї, нібито у нього там штаб-квартира.

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Пряма мова Бурби: "З 24 лютого захищаю свою Батьківщину зі зброєю в руках.

Зараз у складі окремого зведеного загону виконуючи завдання за призначенням. І ніколи би я не писав про це публічно, якби мене не змусили обставини та брехня "різних радників".

На жаль, маємо втрати у підрозділі (два 200 та чотири 300)".

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