Словаччина надала Україні систему ППО С-300

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер повідомив про надання Україні системи ППО С-300, яка була на озброєнні його країни.

Про це Гегер, який в п’ятницю відвідує Київ, повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"Я хотів би підтвердити, що Словаччина надала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Український народ мужньо захищає свою суверенну державу і нас також. Наш обов’язок – допомагати, а не стояти осторонь і не залишати без уваги втрати людських життів під час агресії Росії", - написав глава словацького уряду.

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Минулого місяця Словаччина попередньо погодилася надати Україні одну систему С-300 для захисту від російських авіаударів.

Умовою Братислави було отримання заміни від держав НАТО, щоб захистити свій повітряний простір.

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Німеччина та Нідерланди погодилися поставити в Словаччину систему ППО Patriot і наприкінці березня повідомлялося, що система, розташована на авіабазі Сляч, уже захищає центральну Словаччину.