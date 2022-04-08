Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Словаччина надала Україні систему ППО С-300

"Європейська правда"П'ятниця, 8 квітня 2022, 22:04

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер повідомив про надання Україні системи ППО С-300, яка була на озброєнні його країни.

Про це Хегер, який в п’ятницю відвідує Київ, повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"Я хотів би підтвердити, що Словаччина надала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Український народ мужньо захищає свою суверенну державу і нас також. Наш обов’язок – допомагати, а не стояти осторонь і не залишати без уваги втрати  людських життів під час агресії Росії", - написав глава словацького уряду.

Минулого місяця Словаччина попередньо погодилася надати Україні одну систему С-300 для захисту від російських авіаударів.

Умовою Братислави було отримання заміни від держав НАТО, щоб захистити свій повітряний простір.

Німеччина та Нідерланди погодилися поставити в Словаччину систему ППО Patriot і наприкінці березня повідомлялося, що система, розташована на авіабазі Сляч, уже захищає центральну Словаччину. 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: зброяСловаччинаУкраїнавійна
Головне сьогодні

Зеленський зустрінеться з Путіним після перемоги України у великих битвах – Подоляк

відеоДжонсон пройшовся Києвом із Зеленським: зустрів прихильника і отримав подарунок

ЗСУ захопили вже більше тисячі одиниць техніки РФ – дослідники

Губернатор Курської області заявив про обстріл прикордонного посту РФ

На Рівненщині у нетверезих водіїв відібрали більше 200 машин: передадуть ЗСУ

120 бронемашин та протикорабельні ракети: нова допомога Британії

Усі новини...
зброя
Чехія відправила в Україну танки, БМП і системи залпового вогню - Reuters
Британія відправить Україні бронемашини "Mastiff" - міністр оборони
США і союзники вже передали Україні 60 тисяч протитанкових систем і 25 тисяч ПЗРК
Останні новини
01:40
Bloomberg: У НАТО думають вчити українських військових використовувати сучасну зброю
00:58
Мисткиня з Харкова подарувала Джонсону та Зеленському півників з Василькова
00:50
Друг Путіна Берлусконі заявив про скоєні РФ злочини в Бучі і засудив вторгнення в Україну
00:40
фото, відеоРосіян, які копали траншеї у Рудому лісі, чекає променева хвороба – Енергоатом
00:38
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаївщині, жертв немає
00:26
Пам'ятники румунським військовим у Молдові обмалювали символами агресії РФ
00:15
В "ДНР" заборонили СММ ОБСЄ
00:06
В ОП розповіли, як іде робота над гарантіями безпеки України
23:49
Угрупування "Схід" знищило у суботу до 80 військових РФ і 5 бронемашин
23:42
Італія домовилася з Алжиром про заміну російському газу – джерела
Усі новини...