У Фінляндії кажуть про перше за 2 роки порушення повітряного простору літаком РФ

Російський урядовий літак Іл-96-300 ймовірно порушив повітряний простір Фінляндії вранці 8 квітня.

Як повідомляє Yle, про це заявили у Міністерстві оборони, пише "Європейська правда".

У відомстві повідомили, що літак зайшов у повітряний простір країни над Фінською затокою у районі Порвоо і пробув у ньому близько трьох хвилин.

Це перший випадок порушення повітряного простору країни літаком РФ з липня 2020 року.

"Фінляндія завжди серйозно сприймала випадки порушення повітряного простору. Прикордонники досліджують інцидент. У нас достатні спроможності для спостереження, усі такі випадки виявляються і ми можемо ефективно реагувати на них", – прокоментував міністр оборони Антті Кайкконен.

Venäläisen valtionilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa tänä aamuna.



Suomi suhtautuu ilmatilaloukkauksiin aina vakavasti.

Rajavartiolaitos tutkii asian.



Aluevalvontakykymme on hyvä ja havaitsemme kaikki alueloukkaukset sekä pystymme reagoimaan niihin tehokkaasti. — Antti Kaikkonen (@anttikaikkonen) April 8, 2022

На початку березня військові літаки РФ порушили повітряний простір Швеції. У збройних силах вважають, що порушення було навмисним.