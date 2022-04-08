У Фінляндії кажуть про перше за 2 роки порушення повітряного простору літаком РФ
Російський урядовий літак Іл-96-300 ймовірно порушив повітряний простір Фінляндії вранці 8 квітня.
Як повідомляє Yle, про це заявили у Міністерстві оборони, пише "Європейська правда".
У відомстві повідомили, що літак зайшов у повітряний простір країни над Фінською затокою у районі Порвоо і пробув у ньому близько трьох хвилин.
Це перший випадок порушення повітряного простору країни літаком РФ з липня 2020 року.
"Фінляндія завжди серйозно сприймала випадки порушення повітряного простору. Прикордонники досліджують інцидент. У нас достатні спроможності для спостереження, усі такі випадки виявляються і ми можемо ефективно реагувати на них", – прокоментував міністр оборони Антті Кайкконен.
Venäläisen valtionilma-aluksen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa tänä aamuna.
Suomi suhtautuu ilmatilaloukkauksiin aina vakavasti.
Rajavartiolaitos tutkii asian.
Aluevalvontakykymme on hyvä ja havaitsemme kaikki alueloukkaukset sekä pystymme reagoimaan niihin tehokkaasti.— Antti Kaikkonen (@anttikaikkonen) April 8, 2022ВІДЕО ДНЯ
На початку березня військові літаки РФ порушили повітряний простір Швеції. У збройних силах вважають, що порушення було навмисним.