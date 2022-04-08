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У Фінляндії кажуть про перше за 2 роки порушення повітряного простору літаком РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 8 квітня 2022, 15:15

Російський урядовий літак Іл-96-300 ймовірно порушив повітряний простір Фінляндії вранці 8 квітня. 

Як повідомляє Yle, про це заявили у Міністерстві оборони, пише "Європейська правда".

У відомстві повідомили, що літак зайшов у повітряний простір країни над Фінською затокою у районі Порвоо і пробув у ньому близько трьох хвилин. 

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Це перший випадок порушення повітряного простору країни літаком РФ з липня 2020 року. 

"Фінляндія завжди серйозно сприймала випадки порушення повітряного простору. Прикордонники досліджують інцидент. У нас достатні спроможності для спостереження, усі такі випадки виявляються і ми можемо ефективно реагувати на них", – прокоментував міністр оборони Антті Кайкконен. 

На початку березня військові літаки РФ порушили повітряний простір Швеції. У збройних силах вважають, що порушення було навмисним. 

Теми: ФінляндіяРосіяавіа
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