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АМУ оприлюднила список викрадених окупантами мерів

Роман ПетренкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 15:59

Асоціація міст України оприлюднила імена полонених росіянами мерів громад.

Джерело: АМУ

Деталі: Асоціація міст України звернулася до міжнародних партнерів з проханням долучитися до звільнення голів українських громад, які були викрадені російськими військовими і зараз перебувають в полоні:

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  • Володимира Караберова – Мангушського селищного голову
  • Василя Мітька – Нікольського селищного голову
  • Євгенія Матвєєва – мера Дніпрорудного
  • Миколу Сікаленка – Циркунівського сільського голову
  • Олександра Бабича – мера Голої Пристані
  • Олега Яхнієнка - Милівського сільського голову
  • Ірину Липку – мера Молочанська
  • Олександра Левечка – Новоолександрівського сільського голову
  • Миколу Різака – мера Таврійська
  • Олега Пилипенка - Шевченківського міського голову
  • Олександра Шмиголя - Вільхівського сільського голову 

Теми: полоненіокупаціявійнаРосія
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