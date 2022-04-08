АМУ оприлюднила список викрадених окупантами мерів

Асоціація міст України оприлюднила імена полонених росіянами мерів громад.

Джерело: АМУ

Деталі: Асоціація міст України звернулася до міжнародних партнерів з проханням долучитися до звільнення голів українських громад, які були викрадені російськими військовими і зараз перебувають в полоні:

Володимира Караберова – Мангушського селищного голову

Василя Мітька – Нікольського селищного голову

Євгенія Матвєєва – мера Дніпрорудного

Миколу Сікаленка – Циркунівського сільського голову

Олександра Бабича – мера Голої Пристані

Олега Яхнієнка - Милівського сільського голову

Ірину Липку – мера Молочанська

Олександра Левечка – Новоолександрівського сільського голову

Миколу Різака – мера Таврійська

Олега Пилипенка - Шевченківського міського голову

Олександра Шмиголя - Вільхівського сільського голову