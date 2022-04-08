АМУ оприлюднила список викрадених окупантами мерів
П'ятниця, 8 квітня 2022, 15:59
Асоціація міст України оприлюднила імена полонених росіянами мерів громад.
Джерело: АМУ
Деталі: Асоціація міст України звернулася до міжнародних партнерів з проханням долучитися до звільнення голів українських громад, які були викрадені російськими військовими і зараз перебувають в полоні:
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- Володимира Караберова – Мангушського селищного голову
- Василя Мітька – Нікольського селищного голову
- Євгенія Матвєєва – мера Дніпрорудного
- Миколу Сікаленка – Циркунівського сільського голову
- Олександра Бабича – мера Голої Пристані
- Олега Яхнієнка - Милівського сільського голову
- Ірину Липку – мера Молочанська
- Олександра Левечка – Новоолександрівського сільського голову
- Миколу Різака – мера Таврійська
- Олега Пилипенка - Шевченківського міського голову
- Олександра Шмиголя - Вільхівського сільського голову