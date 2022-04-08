АМУ оприлюднила список викрадених окупантами мерів

Асоціація міст України оприлюднила імена полонених росіянами мерів громад.

Джерело: АМУ

Деталі: Асоціація міст України звернулася до міжнародних партнерів з проханням долучитися до звільнення голів українських громад, які були викрадені російськими військовими і зараз перебувають в полоні:

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