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Глава Євроради після удару по Краматорську: треба надати Україні більше зброї

"Європейська правда"П'ятниця, 8 квітня 2022, 15:59

Глава Євроради Шарль Мішель після удару РФ по Краматорську заявив про необхідність більших санкцій проти Росії та більшої кількості зброї для України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Жахливо бачити, як Росія завдає удару по одній з основних станцій, що використовуються цивільними особами, яких евакуюють з регіону, де Росія посилює свої атаки. Необхідні дії: більше санкцій проти Росії та більше зброї для Україн, яка прямує з ЄС. Щойно затверджено 5-й пакет санкцій ЄС", - написав Мішель у Twitter.

Глава МЗС Британії Ліз Трасс після удару Росії по залізничній станції Краматорська пообіцяла притягнути Росію та президента Владіміра Путіна до відповідальності.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив ракетний удар Росії на залізничний вокзал у Краматорську, який забрав десятки життів.

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Теми: КраматорськвійнаРосія
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