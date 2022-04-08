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Чорногорія оголосила про запровадження санкцій проти Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 8 квітня 2022, 16:41

Чорногорія у п'ятницю запровадила санкції проти Росії через військове вторгнення в Україну.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Дрітан Абазович, пише "Європейська правда".

"Уряд прийняв обмежувальні заходи у відповідь на агресивну війну Росії проти України", - написав Абазович у Twitter, не повідомивши деталі санкцій).

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Чорногорія є членом НАТО і кандидатом на членство в ЄС, при цьому Росія є великим інвестором у країні, і багато багатих росіян мають там нерухомість або яхти.

У четвер Чорногорія оголосила персонами нон грата чотирьох співробітників посольства РФ у зв'язку із порушенням дипломатичних норм.

Раніше Сполучені Штати закликали Чорногорію застосувати санкції, які Європейський союз ввів проти Росії після військового вторгнення в Україну.

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Теми: Чорногоріясанкції
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