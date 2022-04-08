Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Чорногорія оголосила про запровадження санкцій проти Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 8 квітня 2022, 16:41

Чорногорія у п'ятницю запровадила санкції проти Росії через військове вторгнення в Україну.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Дрітан Абазович, пише "Європейська правда".

"Уряд прийняв обмежувальні заходи у відповідь на агресивну війну Росії проти України", - написав Абазович у Twitter, не повідомивши деталі санкцій).

Чорногорія є членом НАТО і кандидатом на членство в ЄС, при цьому Росія є великим інвестором у країні, і багато багатих росіян мають там нерухомість або яхти.

У четвер Чорногорія оголосила персонами нон грата чотирьох співробітників посольства РФ у зв'язку із порушенням дипломатичних норм.

Раніше Сполучені Штати закликали Чорногорію застосувати санкції, які Європейський союз ввів проти Росії після військового вторгнення в Україну.

Теми: Чорногоріясанкції
Головне сьогодні

відеоУкраїнці знищили склад з боєприпасами окупантів на Луганщині – ОДА

Зведення штабу: Росія готує провокацію у Придністров’ї, щоб звинуватити Україну

"Стратегічна помилка Путіна": Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО влітку – ЗМІ

Майже 200 священників УПЦ МП хочуть церковного трибуналу для патріарха Кирила

Кличко не виключає наступної спроби росіян "взяти Київ за 2 дні"

Макрон виграє перший тур президентських виборів у Франції – екзит-пол

Усі новини...
Чорногорія
Чорногорія висилає чотирьох співробітників посольства РФ
Проросійський уряд Чорногорії відправлено у відставку
Державний мовник Чорногорії вибачився за новину про "напад України на ЛНР"
Останні новини
10:55
За добу на Харківщині від обстрілів росіян загинули 11 людей, серед них – 7-річна дитина
10:49
"Білоруський гаюн". Активіст Антон Мотолько, який стежить за армією Лукашенка, про свою роботу та настрої в країні
10:42
відеоВідкрили міст з Ірпеня та Бучі до Києва
10:40
Міністри ЄС обговорюють наступні кроки щодо підтримки України
10:34
Кім розповів подробиці ракетного удару по Миколаєву
10:34
Фінляндія призупиняє поштове сполучення з РФ і Білоруссю
10:29
Колишній радник Путіна озвучив, що може зупинити Росію у війні проти України
10:20
У РФ кажуть, що країни Заходу штучно створюють "рукотворний дефолт": готові судитись
10:18
Хроніки війни в Україні. 47 день ОНЛАЙН
10:10
У Києві відкрили для авто Південний міст
Усі новини...