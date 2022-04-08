Священника московського патріархату затримали за допомогу ворогу

Силовики викрили на Дніпропетровщині священнослужителя Української православної церкви МП на співпраці з країною-агресором РФ.

Джерело: прокуратура Дніпропетровської області

Деталі: За даними слідства, починаючи з 24 лютого 2022 року, після вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України, священнослужитель під час молитовних богослужінь перед своєю паствою та відвідувачами підтримував позицію патріарха РПЦ Кирила та дії окупаційної влади РФ, виправдовував військове вторгнення агресора у нашу державу.

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Також настоятель храму надавав вказівки прихожанам щодо надання допомоги збройним силам РФ.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявили та вилучили комп’ютерну техніку та документацію про підтримку агресора.

Священнику оголошено підозру в пособництві у плануванні, розв'язуванні та веденні агресивної війни та діях, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі та ненависті.

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За клопотанням слідчих суд арештував підозрюваного.