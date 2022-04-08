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Президентка Єврокомісії та прем'єр Словаччини відвідали Бучу

"Європейська правда"П'ятниця, 8 квітня 2022, 17:45
Президентка Єврокомісії та прем'єр Словаччини відвідали Бучу

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Високий представник ЄС Жозеп Боррель та прем'єр Словаччини Едуард Гегер відвідали Бучу, де було вбито сотні мирних мешканців.

Фотографії опублікував телеграм-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пише "Європейська правда".

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"Відвідали Бучу. Показав президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Високому представнику ЄС Жозепу Боррелю та прем'єру Словаччини Едуарду Гегеру звірства, які вчинили російські військові над цивільними українцями", - йдеться у повідомленні.

"Ми ніколи не пробачимо ворогу цих злочинів. Спільно працюємо з нашими європейськими партнерами над тим, щоб якнайшвидше зупинити агресора", - додав Шмигаль.

Раніше було оголошено, що ЄС виділить 7,5 млн євро на розслідування, яке Україна проводить у зв'язку із воєнними злочинами у київському передмісті Буча та інших містах.

ВІДЕО ДНЯ

Європейський Союз у п’ятницю затвердив п’ятий пакет санкцій проти РФ, згідно з яким ембарго на вугілля почне діяти з серпня.

Нові санкції також передбачають заборону надавати доступ до портів ЄС суднам, зареєстрованим під прапором Росії з винятками для сільськогосподарської та харчової продукції, гуманітарної допомоги та енергетики.

Теми: Буча
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