Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Золоте: поранено 5 людей

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 18:27

Російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Золоте на Луганщині, внаслідок чого поранення отримали щонайменше 5 людей.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова: "Обстріли Гірської громади російська армія не припиняє майже дві доби, тримаючи місцевих жителів у страху. Удень ворожими системами залпового вогню відкрито вогонь по місту Золоте. Палають декілька будинків, серед людей щонайменше п’ятеро поранених.

Реклама:

Без урахування ситуації в Золотому, де підрахунок пошкодженого майна триває, упродовж дня ворогом зруйновано 11 об’єктів, з яких вісім – житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній, Золотому".

Теми: Луганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Луганська область
В Одесі затримали екскомандира луганських бойовиків: повернувся і "заліг"
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
Останні новини
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
Усі новини...
Реклама: