З реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Золоте: поранено 5 людей
П'ятниця, 8 квітня 2022, 18:27
Російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню місто Золоте на Луганщині, внаслідок чого поранення отримали щонайменше 5 людей.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай
Пряма мова: "Обстріли Гірської громади російська армія не припиняє майже дві доби, тримаючи місцевих жителів у страху. Удень ворожими системами залпового вогню відкрито вогонь по місту Золоте. Палають декілька будинків, серед людей щонайменше п’ятеро поранених.
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Без урахування ситуації в Золотому, де підрахунок пошкодженого майна триває, упродовж дня ворогом зруйновано 11 об’єктів, з яких вісім – житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній, Золотому".