У Макарові на Київщині виявили 132 людей, яких розстріляли росіяни

У Макарові в Київській області виявили 132 розтріляних тіла, селище зруйноване на 40%.

Джерело: селищний голова Макарова Вадим Токар в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Станом на вчорашній день ми підняли 132 цивільних мешканця, які були розстріляні російськими орками".

Деталі: Токар додав, що Макарів зруйновано на 40%, багато будинків вже не підлягають відновленню.

За його словами, загиблих знаходили у масових похованнях. Також були поодинокі знахідки тіл.

Він розповів, що до війни в селищі проживало 15 тисяч людей, а під час активної фази оборони лишилось менше ніж тисяча.