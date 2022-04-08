У Макарові на Київщині виявили 132 людей, яких розстріляли росіяни
П'ятниця, 8 квітня 2022, 18:43
У Макарові в Київській області виявили 132 розтріляних тіла, селище зруйноване на 40%.
Джерело: селищний голова Макарова Вадим Токар в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Станом на вчорашній день ми підняли 132 цивільних мешканця, які були розстріляні російськими орками".
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Деталі: Токар додав, що Макарів зруйновано на 40%, багато будинків вже не підлягають відновленню.
За його словами, загиблих знаходили у масових похованнях. Також були поодинокі знахідки тіл.
Він розповів, що до війни в селищі проживало 15 тисяч людей, а під час активної фази оборони лишилось менше ніж тисяча.
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