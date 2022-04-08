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Спеціальний саміт ЄС відбудеться 30-31 травня, на порядку денному – Україна

"Європейська правда"П'ятниця, 8 квітня 2022, 19:01

Президент Європейської ради Шарль Мішель скликає спеціальне засідання Європейської ради на 30 та 31 травня.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Як обговорювалося у Версалі та на останній Європейській раді, спеціальна Європейська рада відбудеться 30 та 31 травня. На порядку денному оборона, енергетика та Україна", - написав Мішель.

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У Версалі 10-11 березня відбувся неформальний саміт лідерів ЄС, після цього 24-25 у Брюсселі відбувся повноцінний саміт.

Нагадаємо, Європейський Союз у п’ятницю затвердив п’ятий пакет санкцій проти РФ, згідно з яким ембарго на вугілля почне діяти з серпня.

Нові санкції також передбачають заборону надавати доступ до портів ЄС суднам, зареєстрованим під прапором Росії з винятками для сільськогосподарської та харчової продукції, гуманітарної допомоги та енергетики.

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Теми: ЄСЄвропа
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