Спеціальний саміт ЄС відбудеться 30-31 травня, на порядку денному – Україна
Президент Європейської ради Шарль Мішель скликає спеціальне засідання Європейської ради на 30 та 31 травня.
Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
"Як обговорювалося у Версалі та на останній Європейській раді, спеціальна Європейська рада відбудеться 30 та 31 травня. На порядку денному оборона, енергетика та Україна", - написав Мішель.
У Версалі 10-11 березня відбувся неформальний саміт лідерів ЄС, після цього 24-25 у Брюсселі відбувся повноцінний саміт.
Нагадаємо, Європейський Союз у п’ятницю затвердив п’ятий пакет санкцій проти РФ, згідно з яким ембарго на вугілля почне діяти з серпня.
Нові санкції також передбачають заборону надавати доступ до портів ЄС суднам, зареєстрованим під прапором Росії з винятками для сільськогосподарської та харчової продукції, гуманітарної допомоги та енергетики.