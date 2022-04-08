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Чехія відправила в Україну танки, БМП і системи залпового вогню - Reuters

"Європейська правда"П'ятниця, 8 квітня 2022, 19:46

Чеська Республіка поставила в Україну танки, системи залпового вогню, гаубиці та бойові машини піхоти для боротьби з російським вторгненням.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на два джерела у Міністерстві оборони Чехії.

Джерела агентства підтвердили партію з п'яти танків Т-72 та п'яти бойових машин піхоти БМП-1, які були помічені на залізничних платформах раніше цього тижня.

Але це були не перші постачання важкої техніки. "Протягом кількох тижнів ми поставляємо важку наземну техніку — я говорю загалом, але за визначенням ясно, що це танки, бойові машини піхоти, гаубиці та реактивні системи залпового вогню. Те, що пішло з Чехії, налічує сотні мільйонів доларів", — сказав високопоставлений представник Міноборони.

Джерела відмовилися повідомити кількість поставленої зброї. Високопоставлений представник Міністерства оборони сказав, що чехи також постачають низку зенітних озброєнь, імовірно йдеться про ПЗРК "Стріла-10".

Чехія також веде переговори з Україною щодо ремонту пошкодженої української техніки. Джерело сказало, що це може бути техніка з українського резерву, яка потребує ремонту, або техніка, пошкоджена під час бойових дій.

За словами джерела, наразі проводяться консультації з чеськими ремонтними компаніями щодо їхніх можливостей.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та їх союзники поставили Україні 60 000 протитанкових систем і 25 тисяч ПЗРК.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер повідомив про надання Україні системи ППО С-300, яка була на озброєнні його країни.

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Теми: Чехіязброя
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