У Олешках росіяни планують призначити свого "мера"
П'ятниця, 8 квітня 2022, 19:49
Міський голова Олешок, що у Херсонській області, повідомив, що 9 квітня росіяни спробують призначити у місті свою окупаційну владу.
Джерело: Олешківський міський голова Євген Рищук
Пряма мова: "У мене є 100-відсоткова інформація, що завтрав 10.00 росіяни хочуть визначитися, хто буде керувати містом. Так, як мене не стало, то вони будуть шукати, хто б це зробив".
Деталі: У коментарях до допису Рищука місцеві жителі пишуть, що вийдуть у місті на мирний протест о 10.00.
Кілька днів тому Рищук повідомив, що покинув Олешки, бо "мертвий мер місту не потрібен".