У Олешках росіяни планують призначити свого "мера"

Міський голова Олешок, що у Херсонській області, повідомив, що 9 квітня росіяни спробують призначити у місті свою окупаційну владу.

Джерело: Олешківський міський голова Євген Рищук

Пряма мова: "У мене є 100-відсоткова інформація, що завтрав 10.00 росіяни хочуть визначитися, хто буде керувати містом. Так, як мене не стало, то вони будуть шукати, хто б це зробив".

Деталі: У коментарях до допису Рищука місцеві жителі пишуть, що вийдуть у місті на мирний протест о 10.00.

Кілька днів тому Рищук повідомив, що покинув Олешки, бо "мертвий мер місту не потрібен".