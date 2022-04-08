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У Олешках росіяни планують призначити свого "мера"

Мазуренко Альона П'ятниця, 8 квітня 2022, 19:49

Міський голова Олешок, що у Херсонській області, повідомив, що 9 квітня росіяни спробують призначити у місті свою окупаційну владу.

Джерело: Олешківський міський голова Євген Рищук 

Пряма мова: "У мене є 100-відсоткова інформація, що завтрав 10.00 росіяни хочуть визначитися, хто буде керувати містом. Так, як мене не стало, то вони будуть шукати, хто б це зробив".

Деталі: У коментарях до допису Рищука місцеві жителі пишуть, що вийдуть у місті на мирний протест о 10.00.

Кілька днів тому Рищук повідомив, що покинув Олешки, бо "мертвий мер місту не потрібен".

Теми: Херсонська областьРосія
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