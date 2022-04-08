Президентка Єврокомісії в Бучі: ми побачили обличчя путінської армії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що загибель мирних жителів у Бучі показала "жорстоке обличчя" армії президента Росії Владіміра Путіна.

Про це вона заявила під час візиту до Бучі у п'ятницю, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Тут сталося немислиме. Ми побачили жорстоке обличчя путінської армії. Ми побачили нерозсудливість та холоднокровність, з якими вони окупували місто", — сказала фон дер Ляєн журналістам у Бучі.

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Вона заявила, що ЄС зробить усе, щоб підтримати Україну в ухваленні "необхідних кроків" для забезпечення членства у блоці.

"Весь світ сумує разом із жителями Бучі, і саме вони… захищають кордон Європи, захищають людство, захищають демократію, і тому ми підтримуємо їх у цій важливій битві".

Фон дер Ляєн приїхала в Бучу разом з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем та прем'єром Словаччини Едуардом Гегером.

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Раніше було оголошено, що ЄС виділить 7,5 млн євро на розслідування, яке Україна проводить у зв'язку із воєнними злочинами у київському передмісті Буча та інших містах.