Євросоюз передав Києву опитувальник для отримання статусу кандидата

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС

Церемонія відбулася після переговорів з Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Цей опитувальник – це основа для дискусії, яка має призвести до висновку Єврокомісії (щодо готовності України до отримання статуту кандидата - ЄП)", - заявила вона.

Реклама:

Президентка фон дер Ляєн уточнила, що йдеться про пришвидшену процедуру, оскільки відносини України та ЄС є настільки розвинутими, що Брюссель не потребує відповідей.

"Ми знаємо багато один про одного. Тому заповнення забере не роки, як зазвичай, а тижні", - пояснила вона.

Володимир Зеленський поправив Урсулу фон дер Ляєн, запевнивши, що Україна впорається ще швидше. "Ми будемо готові з відповідями за тиждень", - заявив він.

ВІДЕО ДНЯ

Урсула фон дер Ляєн, утім не стала прогнозувати, коли ЄС може ухвалити політичне рішення про надання статусу кандидата.

Як відомо, 28 лютого, за 4 дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочату процедуру. Неформальний саміт ЄС 11 березня дав політичну згоду на те, щоби Єврокомісія розпочала процедуру, але від окремих держав звучали заяви про те, що процедура не має бути прискореною.

Утім згодом президента ЄК Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Зеленському що розгляд заявки і ухвалення рішення щодо надання Україні статусу кандидата відбудеться в рекордно стислі строки – за кілька місяців.

Детально процедуру вступу України до ЄС читайте у статті Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС.