Судно "Cапфір" повернули під український контроль

Українське судно "Cапфір", яке раніше захопили окупанти, повернулося під контроль України.

Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак

Пряма мова: "Захоплене росіянами рятувальне судно "Cапфір" повернулося під контроль України. Сьогодні його доставили в румунський порт Суліна.

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Усі 19 членів екіпажу були звільнені з російського полону ще 25 березня у рамках першого обміну полоненими".

Деталі: "Сапфір" - українське цивільне спеціалізоване судно, яке знаходиться в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати відповідні задачі у відкритому морі.

З 24 лютого 2022 року рятувальний буксир брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі.

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Зокрема, за участі "Сапфіра", була ліквідована пожежа на борту танкера "Millenial Spirit" (прапор Молдови), яка виникла в результаті ракетного обстрілу з боку Росії.