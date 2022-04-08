Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Судно "Cапфір" повернули під український контроль

Мазуренко Альона П'ятниця, 8 квітня 2022, 20:21

Українське судно "Cапфір", яке раніше захопили окупанти, повернулося під контроль України.

Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак 

Пряма мова: "Захоплене росіянами рятувальне судно "Cапфір" повернулося під контроль України. Сьогодні його доставили в румунський порт Суліна.

Усі 19 членів екіпажу були звільнені з російського полону ще 25 березня у рамках першого обміну полоненими".

Деталі: "Сапфір" - українське цивільне спеціалізоване судно, яке знаходиться в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати відповідні задачі у відкритому морі.

З 24 лютого 2022 року рятувальний буксир брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі.

Зокрема, за участі "Сапфіра", була ліквідована пожежа на борту танкера "Millenial Spirit" (прапор Молдови), яка виникла в результаті ракетного обстрілу з боку Росії.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяУкраїнавійна
Головне сьогодні

Зведення штабу: Росія готує провокацію у Придністров’ї, щоб звинуватити Україну

"Стратегічна помилка Путіна": Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО влітку – ЗМІ

Майже 200 священників УПЦ МП хочуть церковного трибуналу для патріарха Кирила

Кличко не виключає наступної спроби росіян "взяти Київ за 2 дні"

Макрон виграє перший тур президентських виборів у Франції – екзит-пол

В уряді Словаччини підтвердили перемовини з Україною про продаж гаубиць "Zuzana"

Усі новини...
Росія
Одесі завдали ракетного удару, постраждалих немає - ОДА
У Олешках росіяни планують призначити свого "мера"
Росіяни наказують повертатися евакуйованим до РФ назад на окуповану Донеччину
Останні новини
08:36
Прем'єр Словаччини спростував фейк про знищення переданої Україні системи ППО С-300
08:11
"Путін, Медвєдєв, Кива і ко – вороги із державними нагородами України" – Юрчишин
08:05
11 додаткових евакуаційних поїздів призначено на 11 квітня
07:58
Україна засуджує проведення РФ "президентських виборів" на окупованій території Грузії - МЗС
07:30
фотоАтаку під Золотим відбито, росіяни обстріляли кожне місто Луганщини – Гайдай
07:12
Макрон і Ле Пен вийшли у другий тур виборів президента Франції: офіційні результати
06:47
Зведення штабу: Росія готує провокацію у Придністров’ї, щоб звинуватити Україну
05:57
За тиждень на Київщині знешкоджено 11 тисяч боєприпасів – голова ОВА
05:04
У Бузовій під Києвом виявили могилу із загиблими українцями – британська розвідка
04:30
фотоУ Відні запалили тисячу свічок у пам'ять про жертв війни Росії в Україні
Усі новини...