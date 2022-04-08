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Судно "Cапфір" повернули під український контроль

Альона Мазуренко П'ятниця, 8 квітня 2022, 20:21
Судно Cапфір повернули під український контроль

Українське судно "Cапфір", яке раніше захопили окупанти, повернулося під контроль України.

Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак 

Пряма мова: "Захоплене росіянами рятувальне судно "Cапфір" повернулося під контроль України. Сьогодні його доставили в румунський порт Суліна.

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Усі 19 членів екіпажу були звільнені з російського полону ще 25 березня у рамках першого обміну полоненими".

Деталі: "Сапфір" - українське цивільне спеціалізоване судно, яке знаходиться в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати відповідні задачі у відкритому морі.

З 24 лютого 2022 року рятувальний буксир брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі.

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Зокрема, за участі "Сапфіра", була ліквідована пожежа на борту танкера "Millenial Spirit" (прапор Молдови), яка виникла в результаті ракетного обстрілу з боку Росії.

Теми: РосіяУкраїнавійна
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