Луганщина: ЗСУ збили сучасний дрон РФ

Українським захисникам вдалося знешкодити сучасний російський безпілотник "Орлан-30".

Джерело: 24 ОМБр імені короля Данила у Facebook

Дослівно: "Вчора (7 квітня - УП) ми повідомляли про успішну посадку "Орлан-10" фахівцями радіоелектронної боротьби на Луганщині.

Сьогоднішній день видався ще успішнішим.

Цього разу уже сучасніша модель згаданого безпілотного літального апарату "Орлан-30" посаджена українськими захисниками.

Модель то сучасніша, але "бачок" із пальним нас дуже повеселив".