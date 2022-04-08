Луганщина: ЗСУ збили сучасний дрон РФ
П'ятниця, 8 квітня 2022, 20:56
Українським захисникам вдалося знешкодити сучасний російський безпілотник "Орлан-30".
Джерело: 24 ОМБр імені короля Данила у Facebook
Дослівно: "Вчора (7 квітня - УП) ми повідомляли про успішну посадку "Орлан-10" фахівцями радіоелектронної боротьби на Луганщині.
Сьогоднішній день видався ще успішнішим.
Цього разу уже сучасніша модель згаданого безпілотного літального апарату "Орлан-30" посаджена українськими захисниками.
Модель то сучасніша, але "бачок" із пальним нас дуже повеселив".
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