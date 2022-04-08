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Луганщина: ЗСУ збили сучасний дрон РФ

Світлана КізіловаП'ятниця, 8 квітня 2022, 20:56
Орлан-30, фото zvezdaweekly.ru

Українським захисникам вдалося знешкодити сучасний російський безпілотник "Орлан-30".

Джерело: 24 ОМБр імені короля Данила у Facebook

Дослівно: "Вчора (7 квітня - УП) ми повідомляли про успішну посадку "Орлан-10" фахівцями радіоелектронної боротьби на Луганщині.

Сьогоднішній день видався ще успішнішим.

Цього разу уже сучасніша модель згаданого безпілотного літального апарату "Орлан-30" посаджена українськими захисниками.

Модель то сучасніша, але "бачок" із пальним нас дуже повеселив".

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Теми: Луганська областьвійна
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