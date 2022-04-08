Зеленський: Дякую ЄС за санкції, але цього замало

Президент Володимир Зеленський дякує Євросоюзу за 5-й пакет санкцій проти Росії, але заявляє, що цього замало для протидії агресії РФ.

Джерело: Зеленський на брифінгу після зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем

Пряма мова: "Я хочу подякувати за ту потужну санкційну політику, дякую всьому світові, дякую ЄС, Урсулі фон дер Ляєн я вдячний особисто за 5-й санкційний пакет, але вважаю, що цього замало.

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Вони у нас дуже багато всього забрали – вони у нас забрали і території, і людей. Ми зможемо повернути території і не зможемо повернути людей. І за все це, впевнений, буде велика, чесна відповідальність.

Тому прошу нам допомагати своїми санкціями. Вони повинні тільки нарощуватись. По-іншому Росія нічого і нікого не хоче чути".

Деталі: Президент також заявив, що Україна і ЄС поділяють ті ж самі цінності.

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"Саме за них ми боремося – за свободу, за права наших людей, право вибору, право захищати, народжуватись і жити довго в нашій вільній державі", - сказав він.

Зеленський подякував Євросоюзу за фінансову допомогу. За його словами, "ця фінансова підтримка сьогодні, коли економіка поки що не працює, дуже важлива".

Також він подякував Євросоюзу за фінансову підтримку, направлену на зброю.

Що передувало: Європейський Союз у п’ятницю затвердив п’ятий пакет санкцій проти РФ, згідно з яким ембарго на вугілля почне діяти з серпня.