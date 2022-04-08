ЄС виділить Україні ще 500 млн євро на зброю - Боррель після зустрічі з Зеленським

Європейський союз додатково надасть Україні ще 500 мільйонів євро на купівлю озброєння для боротьби із російським вторгненням.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції в Києві після зустріч з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми вже виділили 1 мільярд євро. За кілька днів ми зможемо виділити ще 500 мільйонів євро", - сказав Боррель.

"Хочу подякувати за ту фінансову підтримку, яка має на меті купівлю зброї. Як президент ліберальної держави, я не хотів би говорити про зброю, але зараз доводиться", - сказав у свою чергу Зеленський.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що підтримує пропозицію поповнити Європейський фонд миру ще на 500 мільйонів євро.

Європейський фонд миру, створений у 2021 році, є надзвичайним фондом у розмірі 5,69 мільярда євро, який дозволяє ЄС швидко фінансувати військові операції та "зберігати мир, запобігати конфліктам та зміцнювати міжнародну безпеку", зазначається в ЄС.

Європейський фонд миру був вперше застосований після вторгнення РФ в Україну. В його рамках ЄС виділив для України 1 млрд євро.