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Буча: вбивства, зґвалтування та тортури над жінками і дітьми. Звірства РФ фіксують слідчі

Світлана КізіловаП'ятниця, 8 квітня 2022, 21:23
Знищений росіянами будинок у Бучі на вулиці Водопровідна, хазяїна якого окупанти холоднокровно розстріляли 4 березня, аби влаштували собі "штаб"

Зусилля працівників слідчих підрозділів та криміналістів наразі спрямовані на документування злочинів російської армії в місцях активних бойових дій на Київщині, зокрема у Бучі, у тому числі щодо мирного населення.

Джерело: Нацполіція, гуманітарний штаб Київщини

Деталі: Правоохоронці зазначають, що фіксують страшні наслідки обстрілів населених пунктів та звірства російських військових відносно мирних громадян – катування місцевих жителів на окупованих територіях, зґвалтування та тортури над жінками і дітьми.

Вбиті російськими окупантами мирні мешканці Бучі
Вбиті російськими окупантами мирні мешканці Бучі

Пріоритетним завданням для правоохоронців є встановлення усіх вбитих і закатованих осіб, місць одиночних і масових захоронень, ексгумації тіл для проведення необхідних досліджень і видачі рідним для поховання.

У повідомленні поліції показані фото та відео з Бучі.

Дослівно: "Лише у місті Буча з 1 квітня виявлено 195 вбитих громадян, при цьому деякі з них були поховані у братській могилі.

Аби у максимально стислі терміни провести необхідні слідчі дії у звільнених від російських армійців населених пунктах Київської області, створено 37 слідчо-оперативних груп, а відтак до цієї роботи залучено 150 слідчих Нацполіції та поліції Київщини.

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Вони проводять огляди місць подій, опитують свідків та потерпілих і фіксують наслідки злодіянь окупантів, які знищили сотні цивільних людей та інфраструктуру населених пунктів.

Знати більше: Почали розстрілювати, коли зрозуміли, що Київ їм не взяти – мер Бучі Анатолій Федорук

Усі зібрані слідчими і криміналістами матеріали стануть підставою для притягнення воєнних злочинців до найсуворішої відповідальності в українських та міжнародних судах".

Дослівно: "До звільненої від окупантів Бучі здійснила робочий візит Генеральний прокурор Ірина Венедіктова. У місті почали ексгумацію тіл убитих російськими окупантами з місця масового тимчасового поховання.

Одна із братських могил знаходиться біля церкви - там поховано приблизно 67 вбитих росіянами людей. Кожне тіло оглядають фахівці - судмедексперти, криміналісти, слідчі та прокурори. В більшості у загиблих вогнепальні та осколкові поранення від вибухів. Частина загиблих були з документами, решту ж доведеться впізнавати родичам по одягу чи інших ознаках та ідентифікувати по ДНК.

Попередньо у Бучі налічується вже більше 300 загиблих. Правоохоронці фіксують кожний злочин, який скоїли окупанти проти українців".

Теми: війнаРосіяКиївська область
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