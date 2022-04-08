Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Буча: вбивства, зґвалтування та тортури над жінками і дітьми. Звірства РФ фіксують слідчі

Світлана КізіловаП'ятниця, 8 квітня 2022, 21:23
Буча: вбивства, зґвалтування та тортури над жінками і дітьми. Звірства РФ фіксують слідчі
Знищений росіянами будинок у Бучі на вулиці Водопровідна, хазяїна якого окупанти холоднокровно розстріляли 4 березня, аби влаштували собі "штаб"

Зусилля працівників слідчих підрозділів та криміналістів наразі спрямовані на документування злочинів російської армії в місцях активних бойових дій на Київщині, зокрема у Бучі, у тому числі щодо мирного населення.

Джерело: Нацполіція, гуманітарний штаб Київщини

Деталі: Правоохоронці зазначають, що фіксують страшні наслідки обстрілів населених пунктів та звірства російських військових відносно мирних громадян – катування місцевих жителів на окупованих територіях, зґвалтування та тортури над жінками і дітьми.

Реклама:
Вбиті російськими окупантами мирні мешканці Бучі
Вбиті російськими окупантами мирні мешканці Бучі

Пріоритетним завданням для правоохоронців є встановлення усіх вбитих і закатованих осіб, місць одиночних і масових захоронень, ексгумації тіл для проведення необхідних досліджень і видачі рідним для поховання.

У повідомленні поліції показані фото та відео з Бучі.

Дослівно: "Лише у місті Буча з 1 квітня виявлено 195 вбитих громадян, при цьому деякі з них були поховані у братській могилі.

ВІДЕО ДНЯ

Аби у максимально стислі терміни провести необхідні слідчі дії у звільнених від російських армійців населених пунктах Київської області, створено 37 слідчо-оперативних груп, а відтак до цієї роботи залучено 150 слідчих Нацполіції та поліції Київщини.

Вони проводять огляди місць подій, опитують свідків та потерпілих і фіксують наслідки злодіянь окупантів, які знищили сотні цивільних людей та інфраструктуру населених пунктів.

Знати більше: Почали розстрілювати, коли зрозуміли, що Київ їм не взяти – мер Бучі Анатолій Федорук

Усі зібрані слідчими і криміналістами матеріали стануть підставою для притягнення воєнних злочинців до найсуворішої відповідальності в українських та міжнародних судах".

Дослівно: "До звільненої від окупантів Бучі здійснила робочий візит Генеральний прокурор Ірина Венедіктова. У місті почали ексгумацію тіл убитих російськими окупантами з місця масового тимчасового поховання.

Одна із братських могил знаходиться біля церкви - там поховано приблизно 67 вбитих росіянами людей. Кожне тіло оглядають фахівці - судмедексперти, криміналісти, слідчі та прокурори. В більшості у загиблих вогнепальні та осколкові поранення від вибухів. Частина загиблих були з документами, решту ж доведеться впізнавати родичам по одягу чи інших ознаках та ідентифікувати по ДНК.

Попередньо у Бучі налічується вже більше 300 загиблих. Правоохоронці фіксують кожний злочин, який скоїли окупанти проти українців".

Теми: війнаРосіяКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
війна
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Поліція візьметься за полтавського фітнес-тренера, який плюнув у ветерана війни
Останні новини
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
Усі новини...
Реклама: