На сході України військові за добу знищили до 50 росіян, 4 танки і вертоліт
П'ятниця, 8 квітня 2022, 21:49
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники відбили 4 атаки російських військових, знищили 4 танки, 1 вертоліт і 50 окупантів.
Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook
Деталі: Зокрема, 8 квітня, українські захисники відбили 4 ворожих атак.
Українські воїни знищили:
- особового складу – до 50
- танків – 4
- БМП – 1
- ББМ – 1
- артилерійських систем – 3
- АТ – 4
- вертольотів – 1.
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