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На сході України військові за добу знищили до 50 росіян, 4 танки і вертоліт

Альона Мазуренко П'ятниця, 8 квітня 2022, 21:49
На сході України військові за добу знищили до 50 росіян, 4 танки і вертоліт

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники відбили 4 атаки російських військових, знищили 4 танки, 1 вертоліт і 50 окупантів.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook

Деталі: Зокрема, 8 квітня, українські захисники відбили 4 ворожих атак.

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Українські воїни знищили:

  • особового складу – до 50
  • танків – 4
  • БМП – 1
  • ББМ – 1
  • артилерійських систем – 3
  • АТ – 4
  • вертольотів – 1.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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