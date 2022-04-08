Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Десятки громадян Молдови воюють в Україні проти РФ

П'ятниця, 8 квітня 2022, 21:50

Десятки громадян Молдови борються в Україні проти російських окупантів, більшість зараховано до української армії у перші дні війни.

Як повідомляє "Європейська правда", поспілкуватись із бійцями вдалося журналістам молдовського телеканалу TV8.

Молдавани уникають прямого перетину молдавсько-українського кордону через воєнний стан у Республіці Молдова, який забороняє молдовським громадянам служити в іноземних арміях.

Один із бійців розповів, що прибув у перший тиждень війни, 28 лютого. Бійці з Молдови були перекинуті українським командуванням на фронт до Київської області та перебували під час російської окупації у містах Ірпінь та Буча.

"Я на власні очі бачив злочини, які російські солдати скоїли в цих містах. Я бачив, як безладно стріляли у мирних жителів. Я боровся із ними. На жаль, ми мало що могли зробити, оскільки під час облоги командування просило нас не залишати місце, де ми перебували, щоб не наражатися на викриття і не наражати на небезпеку життя інших товаришів по службі", - розповів він.

За його словами, серед молдаван, що воюють в Україні, є люди різного віку, від 20 до 60 років. "Ми прийшли сюди захищати Молдову, щоб вона не стала наступною мішенню", - додав молдаванин.

Зараз молдавани, які служать в українській армії, перебувають у Києві та готуються до переїзду на схід, де найближчими тижнями очікуються запеклі бої.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 8 квітня приїхала в Бучу разом з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем та прем'єром Словаччини Едуардом Гегером.

Раніше було оголошено, що ЄС виділить 7,5 млн євро на розслідування, яке Україна проводить у зв'язку із воєнними злочинами у київському передмісті Буча та інших містах.

Теми: Молдовавійна
Головне сьогодні

Зв’язок із захисниками Маріуполя підтримуємо, робимо можливе й неможливе – Залужний

У Херсоні російські окупанти захопили завод - ЗМІ

фотоРосіяни розтрощили меморіал "Слава Україні" у Херсоні

відеоЗеленський попросив зброю у Південної Кореї: Стоїть питання про виживання

Росія готує нові фейки про українських військових – Єрмак

У Зеленського назвали орієнтовні терміни вступу України до ЄС

Усі новини...
Молдова
У Молдові запровадили штрафи за георгіївську стрічку та символи війни Z і V
Санду прокоментувала інформацію, що Придністров’я готується приймати літаки з РФ
Молдова отримає на допомогу українським біженцям близько €700 млн
Останні новини
16:16
Інфраструктурні збитки від війни проти Росії перевалили за 80 мільярдів доларів
16:16
Росіяни погрожують хімічними атаками на Маріуполь
16:14
Хорватія висилає 24 співробітників посольства РФ
16:02
Розмінування потребує майже половина території України – ДСНС
15:58
Зв’язок із захисниками Маріуполя підтримуємо, робимо можливе й неможливе – Залужний
15:55
У морпіхів-захисників Маріуполя закінчилися боєприпаси: "Далі – тільки в рукопашну"
15:41
ЄС додав 21 російську авіакомпанію до списку заборонених
15:41
списокРозвідка дізналася дані росіян, які звірствували в Бородянці
15:40
Херсонщина: мер Скадовська розповів, як зумів виїхати під час російської окупації
15:36
У Маріуполі офіцер-прикордонник підірвав себе, щоб ворогу не дісталася радіостанція - ДПСУ
Усі новини...