Десятки громадян Молдови воюють в Україні проти РФ

Десятки громадян Молдови борються в Україні проти російських окупантів, більшість зараховано до української армії у перші дні війни.

Як повідомляє "Європейська правда", поспілкуватись із бійцями вдалося журналістам молдовського телеканалу TV8.

Молдавани уникають прямого перетину молдавсько-українського кордону через воєнний стан у Республіці Молдова, який забороняє молдовським громадянам служити в іноземних арміях.

Один із бійців розповів, що прибув у перший тиждень війни, 28 лютого. Бійці з Молдови були перекинуті українським командуванням на фронт до Київської області та перебували під час російської окупації у містах Ірпінь та Буча.

"Я на власні очі бачив злочини, які російські солдати скоїли в цих містах. Я бачив, як безладно стріляли у мирних жителів. Я боровся із ними. На жаль, ми мало що могли зробити, оскільки під час облоги командування просило нас не залишати місце, де ми перебували, щоб не наражатися на викриття і не наражати на небезпеку життя інших товаришів по службі", - розповів він.

За його словами, серед молдаван, що воюють в Україні, є люди різного віку, від 20 до 60 років. "Ми прийшли сюди захищати Молдову, щоб вона не стала наступною мішенню", - додав молдаванин.

Зараз молдавани, які служать в українській армії, перебувають у Києві та готуються до переїзду на схід, де найближчими тижнями очікуються запеклі бої.

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Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 8 квітня приїхала в Бучу разом з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем та прем'єром Словаччини Едуардом Гегером.

Раніше було оголошено, що ЄС виділить 7,5 млн євро на розслідування, яке Україна проводить у зв'язку із воєнними злочинами у київському передмісті Буча та інших містах.