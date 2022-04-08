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Президентка Єврокомісії впевнена, що Україна переможе у війні

Катерина ТищенкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 22:38
Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський 8 квітня у Києві, фото picture alliance via Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що Україна переможе у війні проти агресії РФ і обіцяє подбати про українських біженців до того часу, поки вони не зможуть безпечно повернутися додому.

Джерело: фон дер Ляєн на пресконференції після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським

Пряма мова: "Я цілком переконана, що Україна переможе в цій війні, демократія й свобода переможуть в цій війні, і право кожної країни визначати власне майбутнє".

Деталі: Президентка Єврокомісії також пообіцяла Зеленському подбати про українських біженців у країнах ЄС.

"Ми про них подбаємо, запевняю вас, аж поки вони не зможуть безпечно повернутися додому, вільного, незалежного, квітучого дому – України. Ми зробимо все, щоб вони мали житло, медичне обслуговування, школи і працю. Тому що великий український народ заслуговує на це і ні на що менше", - сказала вона.

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Теми: ЄСвійнабіженці
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