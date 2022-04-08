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Єврокомісія попередила Угорщину: сплата за газ в рублях буде порушенням санкцій

П'ятниця, 8 квітня 2022, 22:52

Угорщина порушить санкції Європейського союзу, якщо виконає свою обіцянку платити за російські енергоносії у рублях.

Про це в інтерв'ю CNN заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, пише "Європейська правда".

"Ми зробили аналіз указу Путіна, і юридична справа є дуже чіткою. Те, що пропонує Путін — перевести євро на рублі, а потім сплатити рахунок за газ, — це порушення санкцій. Якщо ви зробите це, заплатите в рублях, ви порушите санкції, ви оминете санкції, які ми наклали на Росію", — сказала фон дер Ляйєн.

Вона додала, що Євросоюз веде переговори із Будапештом.

"Поки що Угорщина дотримується санкцій, тож поки що ми не бачимо зворотного, все гаразд. Ніколи раніше ми не бачили Європейський Союз таким згуртованим, таким рішучим та швидким. І я думаю, що для кожної з наших держав-членів також є питання, чи хочу я бути першим, хто порушить цю єдність? Я думаю, що ні", - сказала вона.

Орбан заявив, що Угорщина готова розраховуватися за російський газ у рублях, якщо про це попросить Москва.

Як відомо, після ультиматуму РФ до "недружніх країн" про оплату за газ у рублях більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це.

ВІДЕО ДНЯ

В уряді Словаччини спершу заявили, що допускають це, але згодом змінили думку і повідомили, що будуть діяти згідно з позицією всього ЄС. 

Теми: УгорщинаЄСсанкціїгаз
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