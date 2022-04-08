Росіяни силоміць вивезли людей з Рубіжного до Росії

Російські військові силоміць вивезли мешканців Рубіжного, що на Луганщині, до Росії.

Джерело: місцева мешканка у коментарі УП.

Пряма мова: "Мама та мої двоє братів понад чотири тижні перебували у підвалі в місті Рубіжне ще з 2 сім’ями (2 дорослих та 5 дітей) з мінімальною кількістю їжі та води. Евакуюватися з їх частини міста було майже не можливо, через постійні обстріли та вибухи. Вона рідко виходила на зв’язок повідомити, що жива.

31 березня я втратила зв’язок з ними. 7 квітня вона зателефонувала, що їх вивозять в Росію, і вона не знає, як взагалі далі буде виходити на зв’язок. Потім зв’язок перервався".

Деталі: о 5:40 ранку 8 квітня жінка зателефонувала та дуже швидко повідомила, що їх вивозять в Ленінградську область, близько 100 людей потягом на якусь роботу.

Пряма мова місцевої мешканки: "Мамі розповіли, що їм ще пощастило, бо перед цим відправили з тої точки 300 людей в Сибір. Зараз вона на зв’язку і повідомила, що їх з Ростовської області, місто Камянськ, станція Лехая, збирались вивозити в Курськ, але потім напрям змінився, і зараз їх везуть в Ленінградську область".

Деталі: вивезених мешканців Рубіжного годували, поїли чаєм за бажанням, у поїзді годували пайком з тушонкою і водою, чаєм, пюре "Мівіна", дітям давали печиво.

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Востаннє помитися жінка мала змогу 8 березня, бо "вода була як золото".

Пряма мова вивезеної з Рубіжного: "Готувала їжу з чого було для 15 людей під обстрілами на відкритому вогні поруч з підвалом мого будинку, хоронила 5 людей у дворі та двічі мене саму врятував Бог від осколків. Зараз їдемо в потязі й від кожного звуку жахаємось, не віриться, що не стріляють".