Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Випадки зґвалтування окупантами уже почали розслідувати у 4 областях

Мазуренко Альона П'ятниця, 8 квітня 2022, 23:13
фото: ТГ Зеленського

Правоохоронці розпочали низку кримінальних проваджень за фактами знущань та зґвалтувань жінок та дівчат в Донецькій, Київській, Харківській та Херсонській областях.

Джерело: коментар "Українській правді" заступника генпрокурора Ігоря Мустеци

Пряма мова: "Відомості про ці кримінальні правопорушення майже у всіх випадках внесені за результатами моніторингу інтернет-ресурсів, інформації засобів масової інформації, повідомлень від третіх осіб тощо.

Так, Бериславською окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.438 ККУ на підставі даних, отриманих під час надання пояснень біженкою з Херсонщини про згвалтування військовослужбовцем РФ її неповнолітньої сусідки. У телефонній розмові з батьками дівчини цей факт підтверджено.

Виявлення цих фактів та подальше здійснення досудового розслідування, з одного боку, ускладнено тим, що потерпілі знаходяться на окупованих територіях та не мають змоги звернутися до правоохоронних органів, з іншого - про факти насильства правоохоронні органи не повідомляються, оскільки багато жертв не бажають інформувати про вчинення стосовно них такого характеру кримінальних правопорушень".

Деталі: Наразі правоохоронці запроваджують механізм фіксації на зґвалтування окупантами українських жінок, а також, зважаючи на чутливість питання, впроваджується окремий формат роботи з потерпілими.

Прокурори працюють з правозахисниками та громадськими організаціями, які забезпечують надання постраждалим домедичної, медичної, психологічної допомоги та лікування.

ВІДЕО ДНЯ

8 квітня на офіційному сайті омбудсмена опубліковали інформацію щодо зґвалтування окупантами дівчинки 14 років і хлопчика 11 років у місті Буча Київської області.

Мустеца повідомив, що наразі до органів прокуратури заяви та матеріали за описаними у публікації фактами зґвалтувань дітей, не надходили.

Офіс генпрокурора звернувся до омбудсмена, щоб отримати дані про ці злочини.

Також у прокуратурі додали, що розслідування таких злочинів передбачає наявність потерпілої особи, тому зараз важливо встановити дітей та отримати згоду на проведення слідчих дій.

Теми: РосіяокупаціяОфіс генпрокурора
Головне сьогодні

Майже 200 священників УПЦ МП хочуть церковного трибуналу для патріарха Кирила

відеоУ Миколаєві прогримів сильний вибух, є постраждалий

Кличко не виключає наступної спроби росіян "взяти Київ за 2 дні"

Макрон виграє перший тур президентських виборів у Франції – екзит-пол

В уряді Словаччини підтвердили перемовини з Україною про продаж гаубиць "Zuzana"

Лукашенко з Путіним полетять на Далекий Схід, обговорюватимуть Україну

Усі новини...
Росія
У Мелітополі російські окупанти пропонують українцям вступати в армію РФ
Байден підписав нові санкції проти російської нафти і торгівлі з РФ та Білоруссю
Слово і діло
Останні новини
05:57
За тиждень на Київщині знешкоджено 11 тисяч боєприпасів – голова ОВА
05:04
У Бузовій під Києвом виявили могилу із загиблими українцями – британська розвідка
04:30
фотоУ Відні запалили тисячу свічок у пам'ять про жертв війни Росії в Україні
03:50
"Стратегічна помилка Путіна": Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО влітку – ЗМІ
03:15
Президент відзначив державними нагородами ще 18 захисників України
02:50
Вибори у Франції: у Тулузі було затримано активісток Femen
02:18
Прикордонники повідомили про ситуацію з чергами на пунктах пропуску
01:32
За добу ЗСУ знищили 8 ворожих "пташок" і 3 крилаті ракети
01:20
Вибори президента у Франції: невдахи 1-го туру визначилися з підтримкою фаворитів
01:05
Майже 200 священників УПЦ МП хочуть церковного трибуналу для патріарха Кирила
Усі новини...