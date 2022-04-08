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Випадки зґвалтування окупантами уже почали розслідувати у 4 областях

Альона Мазуренко П'ятниця, 8 квітня 2022, 23:13
Випадки зґвалтування окупантами уже почали розслідувати у 4 областях
фото: ТГ Зеленського

Правоохоронці розпочали низку кримінальних проваджень за фактами знущань та зґвалтувань жінок та дівчат в Донецькій, Київській, Харківській та Херсонській областях.

Джерело: коментар "Українській правді" заступника генпрокурора Ігоря Мустеци

Пряма мова: "Відомості про ці кримінальні правопорушення майже у всіх випадках внесені за результатами моніторингу інтернет-ресурсів, інформації засобів масової інформації, повідомлень від третіх осіб тощо.

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Так, Бериславською окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.438 ККУ на підставі даних, отриманих під час надання пояснень біженкою з Херсонщини про згвалтування військовослужбовцем РФ її неповнолітньої сусідки. У телефонній розмові з батьками дівчини цей факт підтверджено.

Виявлення цих фактів та подальше здійснення досудового розслідування, з одного боку, ускладнено тим, що потерпілі знаходяться на окупованих територіях та не мають змоги звернутися до правоохоронних органів, з іншого - про факти насильства правоохоронні органи не повідомляються, оскільки багато жертв не бажають інформувати про вчинення стосовно них такого характеру кримінальних правопорушень".

Деталі: Наразі правоохоронці запроваджують механізм фіксації на зґвалтування окупантами українських жінок, а також, зважаючи на чутливість питання, впроваджується окремий формат роботи з потерпілими.

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Прокурори працюють з правозахисниками та громадськими організаціями, які забезпечують надання постраждалим домедичної, медичної, психологічної допомоги та лікування.

8 квітня на офіційному сайті омбудсмена опубліковали інформацію щодо зґвалтування окупантами дівчинки 14 років і хлопчика 11 років у місті Буча Київської області.

Мустеца повідомив, що наразі до органів прокуратури заяви та матеріали за описаними у публікації фактами зґвалтувань дітей, не надходили.

Офіс генпрокурора звернувся до омбудсмена, щоб отримати дані про ці злочини.

Також у прокуратурі додали, що розслідування таких злочинів передбачає наявність потерпілої особи, тому зараз важливо встановити дітей та отримати згоду на проведення слідчих дій.

Теми: РосіяокупаціяОфіс генпрокурора
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