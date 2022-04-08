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Росія звинуватила СБУ у підготовці провокації на хімзаводі, якого не існує

П'ятниця, 8 квітня 2022, 23:19

Представник Міноборони генерал-майор Ігор Конашенков на брифінгу заявив, нібито має підтверджену інформацію, що СБУ готує провокацію на заводі з використанням отруйних речовин. При цьому виявилося, що підприємство, яке він вказав, давно ліквідоване.

Джерело: The Insider

Деталі: Йдеться про держпідприємство "Хімпром" у Первомайську Харківської області, про ліквідацію якого повідомлялося у 2012 році.

Завод закритий, будівлі цехів знесено, залізничні колії до них розібрано. На YouTube ще в 2013 році був опублікований відеозапис вибуху цеху ДП.

Де серед старих руїн заводу може бути розміщене сховище хлору, Конашенков не пояснив.

Пряма мова Конашенкова: "За підтвердженою інформацією, у місті Первомайський Харківської області українськими спецслужбами готується велика провокація з використанням отруйних речовин. На території виробничого об'єднання "Хімпром" співробітниками СБУ заміновано сховище із 120 тоннами хлору. Це сховище планується підірвати для звинувачення Збройних сил Росії у нібито створенні хімічної катастрофи, яка спричинила загибель місцевих жителів".

Руїни заводу
Руїни заводу

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