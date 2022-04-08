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Гумкоридорами за день евакуювали більше 6,5 тисяч людей

Катерина ТищенкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 23:41
Гумкоридорами за день евакуювали більше 6,5 тисяч людей
Ірина Верещук, фото МінТОТ

У п’ятницю гуманітарними коридорами було евакуйовано 6 665 людей.

Джерело: віцепрем’єр Ірина Верещук

Деталі: З Маріуполя та Бердянська за день на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 5 158 людей. З них із Маріуполя – 1 614 людей.

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3 544 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Оріхів, Гуляйполе.

Дослівно: "В місті Мелітополь окупаційні війська продовжують вже добу утримувати вилучені 8 автобусів для евакуації. Ведемо перемовини, щоб ці автобуси повернули і надали можливість відповідно до домовленостей евакуювати місцевих мешканців".

Більше деталей: Верещук також повідомила, що колона автобусів, які зранку були відправлені до Бердянська із Запоріжжя для евакуації мешканців, продовжують шлях по маршруту.

ВІДЕО ДНЯ

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та селища Гірське в Луганській області у п’яницю вдалося евакуювати 1 507 людей.

"Завтра продовжимо працювати по гуманітарному коридору для Маріуполя і заблокованих міст Запорізької області, а також для евакуації людей з міст Луганської області", - зазначила віцепрем’єр.

Теми: евакуаціяВерещук
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