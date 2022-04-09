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Війна з РФ: Україна організовує табори для військовополонених

Світлана КізіловаСубота, 9 квітня 2022, 00:15

Кабмін доручив Мін'юсту визначити та перепрофілювати установи виконання покарань під табори для утримання військовополонених росіян.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Згідно з постановою №413 від 5 квітня, уряд доручив Мін'юсту створити дільниці для утримання військовополонених в установах виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби; організувати розміщення, утримання, охорону та медичне забезпечення військовополонених у таборах та дільницях для утримання; забезпечити негайне інформування органів Служби безпеки, прокуратури та Національної поліції про прийняття військовополонених у табори та дільниці; подати до 15 квітня 2022 року Кабміну пропозиції щодо обсягу видатків із резервного фонду державного бюджету, необхідних для здійснення заходів щодо утримання військовополонених у таборах та дільницях.

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Міністерству закордонних справ доручено організувати зовнішні зв'язки з іноземними державами та міжнародними організаціями щодо утримання та повернення військовополонених.

Міністерству інфраструктури доручено забезпечити координацію заходів щодо перевезення військовополонених, а також надання їм послуг поштового зв'язку.

Міністерству оборони разом з Мінінфраструктури доручено за попереднім погодженням з Мін'юстом організувати супровід військовополонених до таборів та дільниць для утримання.

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Міністерству внутрішніх справ доручено організувати фотографування, дактилоскопічний облік та облік генетичних ознак військовополонених протягом семи календарних днів з дня отримання інформації про їхнє прибуття до таборів та ділянок.

Військовим адміністраціям у свою чергу доручено сприяти наданню медичної допомоги військовополоненим.

Теми: війна
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