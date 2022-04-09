Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Боррель: ЄС передбачив 7 млн євро для збору доказів злочинів Росії в Україні

Ольга Глущенко Субота, 9 квітня 2022, 00:18
Жозеп Боррель фото: GETTY IMAGES

Щоб збирати докази злочинів Росії в Україні для Міжнародного кримінального суду, Європейський Союз проведе навчання і надаватиме обладнання, на це передбачено 7 млн євро.

Джерело: високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на спільній пресконференції з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Для того, щоб подати матеріали, нам треба їх зібрати, треба зібрати докази, свідчення тих брутальних дій, які були скоєні не лише в Бучі, а й в інших місцях, тому ми мусимо працювати спільно за вами, спільно з Генеральним прокурором.

Ми маємо провести навчання, надати необхідне обладнання, навчити тих можливостей проводити розслідування, щоб все це ретельно задокументувати".

Деталі: Він зауважив, що Євросоюз окремо передбачив 7 млн євро, щоб це провести і зібрати докази для подання їх до Міжнародного кримінального суду.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄСвійнасуд
Головне сьогодні

ЗСУ збили російський літак над Луганщиною - голова ОВА

Зв’язок із захисниками Маріуполя підтримуємо, робимо можливе й неможливе – Залужний

У Херсоні російські окупанти захопили завод - ЗМІ

фотоРосіяни розтрощили меморіал "Слава Україні" у Херсоні

відеоЗеленський попросив зброю у Південної Кореї: Стоїть питання про виживання

Росія готує нові фейки про українських військових – Єрмак

Усі новини...
ЄС
Відповіді на офіційну анкету щодо вступу в ЄС заповнимо за тиждень – Зеленський
Єврокомісія попередила Угорщину: сплата за газ в рублях буде порушенням санкцій
Президентка Єврокомісії впевнена, що Україна переможе у війні
Останні новини
18:07
Сербія хоче купити винищувачі у Франції
17:53
Відтік капіталу з РФ із початку року виріс майже у чотири рази
17:35
Помер чоловік та двоє синів: власниця вцілілої кухонної шафки у Бородянці розповіла свою історію
17:23
Z як символ російської агресії. Пояснюють Роман Лейбов і Макс Брукс
17:21
оновленоУ ще трьох областях РФ, що межуть з Україною, оголосили терористичну загрозу
17:15
Чи можуть звільнити з роботи через виїзд за кордон без попередження – пояснення
17:13
Зустріч Путіна з канцлером Австрії пройшла без перекладачів і помічників
17:12
ПриватБанк продовжує регламентні роботи з Приват24
17:01
ЗСУ збили російський літак над Луганщиною - голова ОВА
16:52
Лавров заявив, що переговори з Україною триватимуть, але без пауз у бойових діях
Усі новини...