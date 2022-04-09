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Боррель: ЄС передбачив 7 млн євро для збору доказів злочинів Росії в Україні

Ольга Глущенко Субота, 9 квітня 2022, 00:18
Боррель: ЄС передбачив 7 млн євро для збору доказів злочинів Росії в Україні
Жозеп Боррель фото: GETTY IMAGES

Щоб збирати докази злочинів Росії в Україні для Міжнародного кримінального суду, Європейський Союз проведе навчання і надаватиме обладнання, на це передбачено 7 млн євро.

Джерело: високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на спільній пресконференції з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Для того, щоб подати матеріали, нам треба їх зібрати, треба зібрати докази, свідчення тих брутальних дій, які були скоєні не лише в Бучі, а й в інших місцях, тому ми мусимо працювати спільно за вами, спільно з Генеральним прокурором.

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Ми маємо провести навчання, надати необхідне обладнання, навчити тих можливостей проводити розслідування, щоб все це ретельно задокументувати".

Деталі: Він зауважив, що Євросоюз окремо передбачив 7 млн євро, щоб це провести і зібрати докази для подання їх до Міжнародного кримінального суду.

Теми: ЄСвійнасуд
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