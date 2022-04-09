Кремль змінив командування своїми військами в Україні – BBC

Росія реорганізувала командування своїми військами в Україні та тепер ними керує генерал, який воював у Сирії, Олександр Дворніков. Він відповідає за покращення координації.

Джерело: BBC News

Дослівно: "Росія зараз реорганізувала командування своїми силами в Україні, і тепер ними командує генерал, який має великий досвід роботи в Сирії".

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Деталі: Цю інформацію підтвердив ЗМІ західний урядовець.

Зазначається, що після вторгнення в Україну між окупантами була "погана координація" і Дворніков відповідатиме за її "покращення".

Пряма мова джерела: "У цього конкретного командира великий досвід російських операцій у Сирії. Тому ми очікуємо, що загальне командування та управління покращиться".

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За словами джерела, РФ все ще прагне домогтися якихось успіхів в Україні до 9 травня, проте чиновник вважає, що, таким чином, політичні імперативи РФ мають пріоритет над військовими.

Західні офіційні особи заявили, що Росія відправляє додаткові сили у бік Донбасу частинами і не робить паузу, щоб дозволити військам належним чином перегрупуватися.

Довідка: Дворніков у 2016 році отримав звання "героя" РФ.

З вересня 2015 року його призначили командувачем угрупуванням збройних сил РФ у Сирії.

З 2000 по 2003 рік Дворніков "служив" у Північно-Кавказькому військовому окрузі РФ на посаді начальника штабу, а згодом командира мотострілецької дивізії.

Цей округ у складі армії РФ брав участь у першій та другій Чеченській війні.