Будівництво нового мосту біля Ірпеня розпочнеться найближчим часом – ОП
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко показав, як облаштовують тимчасову переправу на під'їзді до Ірпеня, і розповів про будівництво нового мосту.
Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Facebook
Пряма мова: "На автошляху Р-30 на під'їзді до Ірпеня облаштовується тимчасова переправа.
Паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту, що розпочнеться найближчим часом".
Деталі: За повідомленням Тимошенка, на трасі Київ-Чоп проводиться ямковий ремонт.
Також він інформує, що через бойові дії на Чернігівщині пошкоджено 626 км доріг державного значення (21% мережі державних трас). Зруйновано 16 мостів та шляхопроводів.
"Зараз ведеться активне відновлення транспортних коридорів для безпечного пересування громадян та доставки гуманітарних вантажів", – зазначив Тимошенко.