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Будівництво нового мосту біля Ірпеня розпочнеться найближчим часом – ОП

Ольга Глущенко Субота, 9 квітня 2022, 01:15
Будівництво нового мосту біля Ірпеня розпочнеться найближчим часом – ОП
фото: facebook Тимошенка

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко показав, як облаштовують тимчасову переправу на під'їзді до Ірпеня, і розповів про будівництво нового мосту.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Facebook

Пряма мова: "На автошляху Р-30 на під'їзді до Ірпеня облаштовується тимчасова переправа.

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Паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту, що розпочнеться найближчим часом".

Деталі: За повідомленням Тимошенка, на трасі Київ-Чоп проводиться ямковий ремонт.

Також він інформує, що через бойові дії на Чернігівщині пошкоджено 626 км доріг державного значення (21% мережі державних трас). Зруйновано 16 мостів та шляхопроводів.

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"Зараз ведеться активне відновлення транспортних коридорів для безпечного пересування громадян та доставки гуманітарних вантажів", – зазначив Тимошенко.

 
 

Теми: Ірпіньвійнадороги
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