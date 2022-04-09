Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США обмежують доступ Росії та Білорусі до іноземних добрив

Ольга Глущенко Субота, 9 квітня 2022, 02:32
фото: Getty Images

Сполучені Штати в п'ятницю розширили експортні обмеження проти Росії та Білорусі, перекривши доступ до імпорту таких товарів як добрива і трубопровідна арматура.

Джерело: Reuters

Деталі: Міністерство торгівлі США заявило, що почне вимагати від росіян і білорусів спеціальних ліцензій, коли вони захочуть отримати низку товарів від американських постачальників, і пообіцяло відмовити в цих ліцензіях.

Товари включають добрива, трубні клапани, кулькові підшипники та інші деталі, матеріали та хімікати.

Адміністрація заявила, що вироби, виготовлені за кордоном за допомогою американського устаткування, також потребують ліцензії США, в якій адміністрація планує відмовити.

Видання також додає, що адміністрація Байдена також обмежила рейси до Білорусі літаків американського виробництва, які належать, контролюються або орендуються білорусами, і це є "частиною відповіді уряду США на дії Білорусі на підтримку агресії Росії в Україні".

Теми: СШАРосіяБілорусьсанкції
Головне сьогодні

"Прямо, відкрито і жорстко": канцлер Австрії розповів про свої переговори з Путіним

оновленоУ ще трьох областях РФ, що межуть з Україною, оголосили терористичну загрозу

ЗСУ збили російський літак над Луганщиною - голова ОВА

Зв’язок із захисниками Маріуполя підтримуємо, робимо можливе й неможливе – Залужний

У Херсоні російські окупанти захопили завод - ЗМІ

фотоРосіяни розтрощили меморіал "Слава Україні" у Херсоні

Усі новини...
США
ЗСУ розбили 20% ворожої армії, Росія готує атаку на Донбас – Пентагон
Росія хоче зібрати 60 тисяч призовників і резервістів – розвідка США
Британія слідом за США оголосила про санкції проти дочок Путіна і дочки Лаврова
Останні новини
20:06
У Росії затримали Суркова – ексдепутат Думи
20:02
Замість "паляниці": в Україні запрацював додаток для перевірки підозрілих осіб
20:00
"Це не ведення війни, це злочини": Боррель про дії армії РФ в Україні
19:50
відеоСБУ затримала агента РФ, який працював в Адміністрації експрезидента
19:40
У Білорусі звинуватили польських силовиків в обстрілі свого пункту пропуску
19:36
Польский гігант сантехніки Cersanit припиняє роботу в Росії
19:31
Представництво ЄС відновило роботу в Києві
19:29
Маріуполь: у новому зверненні "Азов" підтримав дії військового керівництва
19:17
Ощадбанк запускає програму підтримки релокації бізнесу
19:12
фото, відеоУ Бородянці дістали з-під завалів ще 7 тіл
Усі новини...