Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США обмежують доступ Росії та Білорусі до іноземних добрив

Ольга Глущенко Субота, 9 квітня 2022, 02:32
США обмежують доступ Росії та Білорусі до іноземних добрив
фото: Getty Images

Сполучені Штати в п'ятницю розширили експортні обмеження проти Росії та Білорусі, перекривши доступ до імпорту таких товарів як добрива і трубопровідна арматура.

Джерело: Reuters

Деталі: Міністерство торгівлі США заявило, що почне вимагати від росіян і білорусів спеціальних ліцензій, коли вони захочуть отримати низку товарів від американських постачальників, і пообіцяло відмовити в цих ліцензіях.

Реклама:

Товари включають добрива, трубні клапани, кулькові підшипники та інші деталі, матеріали та хімікати.

Адміністрація заявила, що вироби, виготовлені за кордоном за допомогою американського устаткування, також потребують ліцензії США, в якій адміністрація планує відмовити.

Видання також додає, що адміністрація Байдена також обмежила рейси до Білорусі літаків американського виробництва, які належать, контролюються або орендуються білорусами, і це є "частиною відповіді уряду США на дії Білорусі на підтримку агресії Росії в Україні".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАРосіяБілорусьсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
США
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Останні новини
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
Усі новини...
Реклама: