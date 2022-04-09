США обмежують доступ Росії та Білорусі до іноземних добрив

Сполучені Штати в п'ятницю розширили експортні обмеження проти Росії та Білорусі, перекривши доступ до імпорту таких товарів як добрива і трубопровідна арматура.

Джерело: Reuters

Деталі: Міністерство торгівлі США заявило, що почне вимагати від росіян і білорусів спеціальних ліцензій, коли вони захочуть отримати низку товарів від американських постачальників, і пообіцяло відмовити в цих ліцензіях.

Товари включають добрива, трубні клапани, кулькові підшипники та інші деталі, матеріали та хімікати.

Адміністрація заявила, що вироби, виготовлені за кордоном за допомогою американського устаткування, також потребують ліцензії США, в якій адміністрація планує відмовити.

Видання також додає, що адміністрація Байдена також обмежила рейси до Білорусі літаків американського виробництва, які належать, контролюються або орендуються білорусами, і це є "частиною відповіді уряду США на дії Білорусі на підтримку агресії Росії в Україні".