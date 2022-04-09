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МВФ погодив відкриття спецрахунку для допомоги Україні від країн-донорів

Ольга Глущенко Субота, 9 квітня 2022, 02:58
фото: Getty Images

Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила відкриття спеціального рахунку для переведення коштів країн-донорів на допомогу Україні.

Джерело: заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован у Facebook, МВФ

Пряма мова Рашкована: "Рада директорів МВФ погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні.

Ми з Мінфіном лобіювали це рішення разом з Урядом Канади та з самого початку отримали підтримку ще й Нідерландів, Польщі, країн Скандинавії та Балтії".

"1 мільярд доларів від Канади буде направлений на допомогу Уряду України через інструменти МВФ".

Деталі: У МВФ повідомляють, що спецрахунок "призначений для спрямування донорських ресурсів у вигляді грантів та позик на допомогу Україні у задоволенні платіжного балансу та бюджетних потреб і стабілізації економіки".

Теми: МВФУкраїна
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