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Кайманові Острови заморозили понад $7 млрд активів росіян – ЗМІ

Ольга Глущенко Субота, 9 квітня 2022, 04:19

Кайманові Острови заморозили 7,3 мільярда доларів США російських активів.

Джерело: місцеве видання Cayman Compass із посиланням на Агентство фінансового інформування Кайманових Островів

Дослівно: "Кайманові Острови застосовують санкції Великої Британії та вносять більше 800 рішень про заморожування активів проти російських фізичних та юридичних осіб".

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Деталі: Видання пише, що за даними джерел, влада островів створила робочу групу, яка прийматиме рішення щодо реалізації санкцій проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну.

Основна мета цієї групи – обговорювати та приймати рішення щодо політики та комунікацій, які виникають у зв’язку з діючими санкціями.

Зазначається, що група збиратиметься щотижня для визначення дій (з огляду на ситуацію), які "необхідно вжити кожною установою на внутрішньому та міжнародному рівнях".

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Теми: санкціїРосіявійна
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